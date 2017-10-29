США подбираются к российской границе: в Госдуме раскрыли план Волкера в Донбассе

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Москва, 29 октября. Деятельность спецпредставителя США по урегулированию кризиса в Донбассе Курта Волкера направлена на срыв минских соглашений. Об этом заявил заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в комментарии ФАН.

Ранее Курт Волкер провел встречу с президентом Украины Петром Порошенко, а также обсудил с депутатами Верховной рады введение миротворцев ООН в Донбасс и принятый радой закон о реинтеграции. По итогам встречи Волкер заявил, что резолюция Совета Безопасности ООН по миротворческой миссии в Донбассе может быть подготовлена и принята до конца 2017 года. За этими заявлениями Волкера скрывается попытка США получить доступ к российской границе.

«Американский представитель дал понять, что США намереваются максимально быстро продвинуться к российско-украинской границе при помощи пресловутых миротворцев ООН. Это яркий показатель того, что как на словах, так и на деле, США преследуют агрессивные планы в отношении нашей страны», — отметил Швыткин.

Он также добавил, что США не заинтересованы в установлении мира и стабильности в Донбассе, так как подобные заявления Волкера расходятся с политикой Франции и Германии, которые являются гарантами минских соглашений. Швыткин отметил, что действия Вашингтона могут стать причиной политического противостояния между Францией, Германией и США, а также приведут к эскалации конфликта в Донбассе.

Напомним, в середине сентября начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что для обеспечения мира и безопасности в Донбассе миротворческие силы должны размещаться на российско-украинской границе. Позднее президент России Владимир Путин заявил, что закрытие границы между РФ и республиками Донбасса приведет к кровавым последствиям, однако Москва этого не допустит.