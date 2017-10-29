Сирия в оккупации США: Вашингтон провоцирует арабо-курдский конфликт, двигаясь по Евфрату на Абу Кемаль

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Официальный представитель возглавляемой Соединенными Штатами международной коалиции Райан Диллон заявил о том, что западные силы и подконтрольные им отряды Сирийской демократической армии (SDF) готовят наступление на последний крупный бастион террористов «Исламского государства»1 (деятельность запрещена в РФ) — город Абу Кемаль, расположенный на юге провинции Дейр эз-Зор у самой границы с Ираком.

По информации коалиции США, именно в этом районе сейчас находится основная часть высокопоставленных главарей террористической организации. Как отметил Диллон, штурм Абу Кемаля должен стать развитием успешной операции по зачистке от ИГ1 территорий на восточном берегу Евфрата, а также взятию крупного нефтяного месторождения Аль-Омар.

Стоит отметить, однако, что действия американской коалиции и курдских формирований незаконны, поскольку не согласованы с легитимным правительством Сирии. Более того, официальный Дамаск неоднократно требовал у Вашингтона, чтобы тот немедленно вывел свои войска с территории республики. Тем не нее военная агрессия со стороны США продолжается: вслед за Раккой Штаты начали операцию в Дейр эз-Зоре, нефтяном центре САР.

При этом продвижение проамериканских отрядов SDF почти не встречает сопротивления со стороны боевиков ИГИЛ1, как неоднократно заявляли местные активисты. Многие эксперты убеждены, что между Вашингтоном и главарями «Исламского государства» существуют определенные договоренности, в соответствии с которыми радикалы добровольно покидают районы в обмен на места в администрации или процент от контрабанды нефти. Одно из доказательств связей США и ИГ в прошлом месяце опубликовало Министерство обороны РФ: на представленных кадрах авиасъемки можно было заметить расположение американских военных машин у командных пунктов террористов.

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов в комментарии для Федерального агентства новостей (ФАН) подчеркнул, что курды фактически являются всего лишь инструментом в руках Соединенных Штатов, которые, в свою очередь, всеми силами стремятся захватить выгодные позиции на востоке Сирии.

«Курдские вооруженные формирования сейчас развивают наступление в районе Дейр эз-Зора, которое поддерживается и даже более того направляется американской коалицией. С одной стороны, его вроде бы можно расценивать как продолжение борьбы с ИГИЛ. Но, с другой стороны, это в гораздо большей степени — операция, направленная на закрепление контроля над территориями провинции, в том числе вблизи Абу Кемаля. В районе этого города находится пограничный переход, позволяющий контролировать перемещения из Сирии в Ирак и наоборот. Таким образом, эта часть провинции имеет серьезное стратегическое значение. Надо отметить, что вся эта кампания осуществляется под командованием западной коалиции и, прежде всего, Соединенных Штатов. Там находятся их военные советники, которые фактически и реализуют политическую линию официального Вашингтона. Им нужен как можно больший контроль над территорией Сирии, для этого необходимы ключевые нефтеносные районы, ключевые пункты коммуникаций и другие стратегические позиции».

Однако политические амбиции США серьезно осложняют не только отношения между курдскими лидерами и правительством Башара Асада, которые и без того серьезно пошатнулись, но и между представителями отдельных этносов, подчеркивает Борис Долгов. Так, продвижение отрядов SDF дальше на юг региона может спровоцировать эскалацию арабо-курдского конфликта. Фактически Вашингтон ставит под угрозу жизнь местного арабского населения, поскольку на севере региона и в соседней провинции Ракка бойцы «Демократических сил» уже не раз открывали огонь по арабо-суннитским кварталам.

«Арабское население, проживающее в этих районах, конечно, не приветствует эти вооруженные курдские силы как освободителей. Сообщения о конфликтах на этом фоне поступали уже не раз. При этом США заявляют, что не намерены передавать эти территории, которые сейчас занимают SDF, под контроль правительства САР. Это вызывает серьезное беспокойство и уже даже прямое противодействие со стороны местного арабского сирийского населения. Поэтому данная операция проамериканской коалиции в провинции Дейр эз-Зор, безусловно, значительно осложнит ситуацию в регионе: эта кампания подогреет и межэтнический конфликт, и конфликт между официальным Дамаском и руководством курдов».

Напомним, ранее сообщалось, что курдские подразделения SDF открыли огонь по мирным жителям, которые пытались вернуться в свои дома в районе Мешлаб на окраине Ракки. В результате обстрела погибла женщина, еще несколько человек были ранены.

1 Организация запрещена на территории РФ.