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Глава Иракского Курдистана Барзани не станет продлевать срок президентских полномочий
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    Глава Иракского Курдистана Барзани не станет продлевать срок президентских полномочий

    16:43  29 Октября 2017  /обновлено: 16:49  29 Октября 2017
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    Глава Иракского Курдистана Барзани не станет продлевать срок президентских полномочий

    Эрбиль, 29 октября. Президент Курдистана Масуд Барзани заявил, что не намерен продлевать полномочия главы курдской автономии.

    Лидер Иракского Курдистана Масуд Барзани сообщил в своем послании парламенту региона, что не намерен продлевать свои президентские полномочия, которые истекают 1 ноября текущего года. Данная информация была озвучена курдским телеканалом Rudaw.

    «Я останусь в качестве пешмерга (бойцом курдских вооруженных формирований)», — подчеркнул Масуд Барзани.

    Свое обращение Барзани зачитал на закрытом заседании курдского парламента, текст обращения зачитал заместитель спикера законодательного собрания Джаафар Ибрагим.

    Глава Иракского Курдистана Барзани не станет продлевать срок президентских полномочий

    Автор: Алексей Громов
    #президент #курды #масуд барзани #курдистан
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