Глава Иракского Курдистана Барзани не станет продлевать срок президентских полномочий

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Эрбиль, 29 октября. Президент Курдистана Масуд Барзани заявил, что не намерен продлевать полномочия главы курдской автономии.

Лидер Иракского Курдистана Масуд Барзани сообщил в своем послании парламенту региона, что не намерен продлевать свои президентские полномочия, которые истекают 1 ноября текущего года. Данная информация была озвучена курдским телеканалом Rudaw.

«Я останусь в качестве пешмерга (бойцом курдских вооруженных формирований)», — подчеркнул Масуд Барзани.

Свое обращение Барзани зачитал на закрытом заседании курдского парламента, текст обращения зачитал заместитель спикера законодательного собрания Джаафар Ибрагим.