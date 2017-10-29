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Глава Европарламента исключил возможность признания независимости Каталонии
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    Глава Европарламента исключил возможность признания независимости Каталонии

    17:02  29 Октября 2017
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    Глава Европарламента исключил возможность признания независимости Каталонии

    Брюссель, 29 октября. Страны Евросоюза не будут признавать независимость Каталонии. Об этом заявил журналистам в воскресенье председатель Европарламента Антонио Таяни.

    «Никто и никогда не признает самостоятельным государством регион, объявивший о своем отделении от Испании», — подчеркнул итальянский политик.

    Антонио Таяни также считает проведение референдума о независимости региона незаконными.

    Напомним, ранее стало известно о том, что председатель правительства Испании Мариано Рахой принял решение о роспуске Женералитета Каталонии. Внеочередные выборы в автономии должны пройти уже 21 декабря 2017 года.

    Непосредственно заместитель главы правительства Каталонии Ориол Жункерас указал на то, что Барселона не признает решений Мадрида об отставке главы автономии Карлеса Пучдемона и роспуске Женералитета.

    Автор: Алексей Громов
    #европарламент #каталония
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