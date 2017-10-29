Глава Европарламента исключил возможность признания независимости Каталонии

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Брюссель, 29 октября. Страны Евросоюза не будут признавать независимость Каталонии. Об этом заявил журналистам в воскресенье председатель Европарламента Антонио Таяни.

«Никто и никогда не признает самостоятельным государством регион, объявивший о своем отделении от Испании», — подчеркнул итальянский политик.

Антонио Таяни также считает проведение референдума о независимости региона незаконными.

Напомним, ранее стало известно о том, что председатель правительства Испании Мариано Рахой принял решение о роспуске Женералитета Каталонии. Внеочередные выборы в автономии должны пройти уже 21 декабря 2017 года.

European Parliament president says no one will recognize Catalonia https://t.co/2hKSstjRvQ — Malta Independent (@IndependentMlt) October 29, 2017

Непосредственно заместитель главы правительства Каталонии Ориол Жункерас указал на то, что Барселона не признает решений Мадрида об отставке главы автономии Карлеса Пучдемона и роспуске Женералитета.