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Умер художник, создавший костюм Дарта Вейдера
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    Умер художник, создавший костюм Дарта Вейдера

    16:46  29 Октября 2017
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    Умер художник, создавший костюм Дарта Вейдера

    Лондон, 29 октября. Британский художник по костюмам Джон Молло, известный по дизайну мрачного одеяния Дарта Вейдера и других героев саги «Звездные войны», скончался в возрасте 86 лет.

    По информации издания Times, причиной смерти Молло стали последствия сосудистой деменции.

    Отмечается, что Молло работал над костюмами не только главного кинозлодея Дарта Вейдера, но и Хана Соло, Оби-Вана Кеноби, Леи Органы.

    Всего на создание костюмов у Молло ушло три месяца, отмечается в статье. За костюмы героев в картине «Эпизод IV: Новая надежда» Молло получил премию «Оскар».

    Кроме того, известный дизайнер работал над костюмами в фильмах Ридли Скотта, Хью Хадсона и других известных режиссеров.

    Автор: Дима Оленин
    #звездные войны #дарт вейдер
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