Умер художник, создавший костюм Дарта Вейдера

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Лондон, 29 октября. Британский художник по костюмам Джон Молло, известный по дизайну мрачного одеяния Дарта Вейдера и других героев саги «Звездные войны», скончался в возрасте 86 лет.

По информации издания Times, причиной смерти Молло стали последствия сосудистой деменции.

Отмечается, что Молло работал над костюмами не только главного кинозлодея Дарта Вейдера, но и Хана Соло, Оби-Вана Кеноби, Леи Органы.

Всего на создание костюмов у Молло ушло три месяца, отмечается в статье. За костюмы героев в картине «Эпизод IV: Новая надежда» Молло получил премию «Оскар».

Кроме того, известный дизайнер работал над костюмами в фильмах Ридли Скотта, Хью Хадсона и других известных режиссеров.