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Саакашвили с трибуны у Верховной рады потребовал импичмента Порошенко
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    Саакашвили с трибуны у Верховной рады потребовал импичмента Порошенко

    16:34  29 Октября 2017
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    Саакашвили с трибуны у Верховной рады потребовал импичмента Порошенко

    Киев, 29 октября. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили призвал провести досрочные президентские и парламентские выборы на Украине.

    По словам бывшего главы Одесской области, президент Петр Порошенко просто не желает слушать требования участников митинга у здания Верховной рады в Киеве. 

    «И если президент будет и далее, то мы должны решить, что он должен уйти, и переизбрать нового президента» — заявил Саакашвили, выступая у стен Рады.

    Он также добавил, что активисты не собираются проводить государственный переворот в стране, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий. Если киевские власти не выполнят требования активистов до 7 ноября, они «найдут другие мирные формы, чем стоять у них под окнами», резюмировал Саакашвили. После того, как будут приняты условия протестующих, их надо будет расширить и включить туда требование об импичменте президента, подчеркнул политик.

    Саакашвили с трибуны у Верховной рады потребовал импичмента Порошенко

    Ранее сообщалось, что народное вече Саакашвили у здания Рады собрало 400 украинцев и 700 полицейских. 

    Автор: Дима Оленин
    #саакашвили #рада #митинг
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