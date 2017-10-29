Саакашвили с трибуны у Верховной рады потребовал импичмента Порошенко

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Киев, 29 октября. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили призвал провести досрочные президентские и парламентские выборы на Украине.

По словам бывшего главы Одесской области, президент Петр Порошенко просто не желает слушать требования участников митинга у здания Верховной рады в Киеве.

«И если президент будет и далее, то мы должны решить, что он должен уйти, и переизбрать нового президента» — заявил Саакашвили, выступая у стен Рады.

Он также добавил, что активисты не собираются проводить государственный переворот в стране, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий. Если киевские власти не выполнят требования активистов до 7 ноября, они «найдут другие мирные формы, чем стоять у них под окнами», резюмировал Саакашвили. После того, как будут приняты условия протестующих, их надо будет расширить и включить туда требование об импичменте президента, подчеркнул политик.

Ранее сообщалось, что народное вече Саакашвили у здания Рады собрало 400 украинцев и 700 полицейских.