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Каталония не признает роспуск парламента и отставку Пучдемона
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    Каталония не признает роспуск парламента и отставку Пучдемона

    16:26  29 Октября 2017
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    Каталония не признает роспуск парламента и отставку Пучдемона

    Барселона, 29 октября. Руководство Каталонии не признает решений Мадрида об отставке главы региона Карлеса Пучдемона и роспуске парламента автономии после принятия декларации о независимости от Испании. Об этом заявил заместитель председателя правительства Каталонии Ориол Жункерас.

    По его словам, Барселона не признает решение Мадрида о роспуске парламента Каталонии и рассматривает его как не соответствующее принципам демократии. Жункерас подчеркнул, что  Каталония не будет выполнять данные решения Мадрида.

    «Мы не можем признать ни государственный переворот против Каталонии, ни антидемократические решения, которые принимает Народная партия посредством удаленного контроля из Мадрида», — заявил он.

    Жункерас также добавил, что власти региона продолжают свою работу, несмотря на указы Мадрида, отметив, что президентом Каталонии является Карлес Пучдемон, а обязанности главы парламента продолжает исполнять Карме Форкадель.

    Напомним, 27 октября законодательное собрание Каталонии проголосовал за принятие резолюции, предложенной сторонниками независимости автономного сообщества от Испании. Через час после голосования парламента Каталонии сенат Испании одобрил предложение совета министров Испании по введению в действие 155-й статьи конституции королевства о приостановке автономии Каталонии.

    Позднее Карлес Пучдемон выступил с обращением, в котором призвал жителей Каталонии к «демократическому сопротивлению» внешнему управлению.

    Автор: Алексей Громов
    #каталония #испания #мадрид #барселона #пучдемон #форкадель #жункерас
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