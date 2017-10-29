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«Джебхат ан-Нусра» хранит запасы химоружия в провинции Идлиб
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    «Джебхат ан-Нусра» хранит запасы химоружия в провинции Идлиб

    16:31  29 Октября 2017
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    «Джебхат ан-Нусра» хранит запасы химоружия в провинции Идлиб

    Идлиб, 29 октября. Сирийские СМИ заявили о наличии нескольких складов химического оружия группировки «Джебхат ан-Нусра» в провинции Идлиб.

    Сирийский информационный портал «САНА» заявил, ссылаясь на местные источники в провинции Идлиб, что в данном северном регионе находится несколько складов с отравляющими веществами. Также боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) хранят на складах в населенных пунктах Газля и Маарет-Мисрин снаряды, начиненные ядовитыми веществами.

    Отмечается, что Маарет-Мисрин расположен в девяти километрах от административного центра провинции Идлиба. Источник сообщил, что часть отравляющих препаратов может быть местного производства, а часть — американского. Подчеркивается, что в кустарной лаборатории боевики могут изготовлять боеприпасы с отравляющими веществами, дальность поражения которых составит до 15 километров.

    Ранее сообщалось, что боевики террористических группировок используют химическое оружие против мирных жителей для того, чтобы обвинить Сирийскую арабскую армию в применении запрещенного вооружения.

    «Джебхат ан-Нусра» хранит запасы химоружия в провинции Идлиб

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #идлиб #джебхат ан-нусра #химоружие
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