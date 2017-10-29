«Джебхат ан-Нусра» хранит запасы химоружия в провинции Идлиб

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Идлиб, 29 октября. Сирийские СМИ заявили о наличии нескольких складов химического оружия группировки «Джебхат ан-Нусра» в провинции Идлиб.

Сирийский информационный портал «САНА» заявил, ссылаясь на местные источники в провинции Идлиб, что в данном северном регионе находится несколько складов с отравляющими веществами. Также боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) хранят на складах в населенных пунктах Газля и Маарет-Мисрин снаряды, начиненные ядовитыми веществами.

Отмечается, что Маарет-Мисрин расположен в девяти километрах от административного центра провинции Идлиба. Источник сообщил, что часть отравляющих препаратов может быть местного производства, а часть — американского. Подчеркивается, что в кустарной лаборатории боевики могут изготовлять боеприпасы с отравляющими веществами, дальность поражения которых составит до 15 километров.

Ранее сообщалось, что боевики террористических группировок используют химическое оружие против мирных жителей для того, чтобы обвинить Сирийскую арабскую армию в применении запрещенного вооружения.

1 Организация запрещена на территории РФ.