ЛНР заявила о внезапном прекращении обстрелов со стороны ВСУ

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Луганск, 29 октября. Официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко заявил, что впервые с начала действия «школьного перемирия» украинские силовики внезапно перестали обстреливать территорию ЛНР.

«За минувшие сутки украинские силовики впервые с момента «школьного перемирия» придерживались мирных соглашений и взятых на себя обязательств», — цитирует Марочко Луганский информационный центр.

По его словам, ситуация в зоне ответственности ЛНР постепенно стабилизируется. Марочко также добавил, что в ЛНР приветствуют решение ВСУ о прекращении обстрелов территорий республики.

Напомним, что участники Контактной группы многократно заявляли о нарушениях «режима тишины» в Донбассе. Киевские силовики открывали огонь из крупнокалиберного оружия, минометов и орудий танков, которые должны быть отведены согласно Минским соглашениям.

Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили почти 1,3 тысячи боеприпасов по территории ДНР.