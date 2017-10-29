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ЛНР заявила о внезапном прекращении обстрелов со стороны ВСУ
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    ЛНР заявила о внезапном прекращении обстрелов со стороны ВСУ

    16:36  29 Октября 2017
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    ЛНР заявила о внезапном прекращении обстрелов со стороны ВСУ

    Луганск, 29 октября. Официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко заявил, что впервые с начала действия «школьного перемирия» украинские силовики внезапно перестали обстреливать территорию ЛНР.

    «За минувшие сутки украинские силовики впервые с момента «школьного перемирия» придерживались мирных соглашений и взятых на себя обязательств», — цитирует Марочко Луганский информационный центр.

    По его словам, ситуация в зоне ответственности ЛНР постепенно стабилизируется. Марочко также добавил, что в ЛНР приветствуют решение ВСУ о прекращении обстрелов территорий республики.

    Напомним, что участники Контактной группы многократно заявляли о нарушениях «режима тишины» в Донбассе. Киевские силовики открывали огонь из крупнокалиберного оружия, минометов и орудий танков, которые должны быть отведены согласно Минским соглашениям.

    Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили почти 1,3 тысячи боеприпасов по территории ДНР. 

    Автор: Алексей Громов
    #всу #лнр #марочко
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