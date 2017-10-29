Сирия: почти 20 человек спасли из плена ИГ в провинции Хама

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Хама, 29 октября. Правительственным войскам Сирии и их союзникам удалось спасти из плена «Исламского государства»1 19 человек.

Сирийское информационное агентство «САНА» сообщает со ссылкой на военные источники, что проправительственным войскам удалось вызволить 19 граждан Сирии из плена боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

Спецоперация была проведена военными на северо-востоке провинции Хама. Отмечается, что в данном регионе продолжаются активные столкновения Сирийской арабской армии, а также ее союзников, с боевиками группировок «Джебхат ан-Нусра1» и «Исламское государство» (обе организации запрещены в России). Наступление ведется при воздушной поддержке ВКС РФ.

1 Организация запрещена на территории РФ.