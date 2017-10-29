Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Губернатор Воронежской области посадил несколько туй во время субботника
Весь мир
Сирия: почти 20 человек спасли из плена ИГ в провинции Хама
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: почти 20 человек спасли из плена ИГ в провинции Хама

    16:14  29 Октября 2017
    55

    Сирия: почти 20 человек спасли из плена ИГ в провинции Хама

    Хама, 29 октября. Правительственным войскам Сирии и их союзникам удалось спасти из плена «Исламского государства»1 19 человек.

    Сирийское информационное агентство «САНА» сообщает со ссылкой на военные источники, что проправительственным  войскам удалось вызволить 19 граждан Сирии из плена боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

    Спецоперация была проведена военными на северо-востоке провинции Хама. Отмечается, что в данном регионе продолжаются активные столкновения Сирийской арабской армии, а также ее союзников, с боевиками группировок «Джебхат ан-Нусра1» и «Исламское государство» (обе организации запрещены в России). Наступление ведется при воздушной поддержке ВКС РФ.

    Сирия: почти 20 человек спасли из плена ИГ в провинции Хама

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #хама #вкс рф #игил #саа
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Viva Espana! Каталонцы бунтуют на улицах Барселоны, критикуя Пучдемона

        Viva Espana! Каталонцы бунтуют на улицах Барселоны, критикуя Пучдемона

        13:50   29 Октября 2017
        345
        В Госдуме ответили анекдотом на заявление Украины о «вторжении» российских подлодок

        В Госдуме ответили анекдотом на заявление Украины о «вторжении» российских подлодок

        12:09   29 Октября 2017
        3801
        Путин поздравил работников городского транспорта с профессиональным праздником

        Путин поздравил работников городского транспорта с профессиональным праздником

        10:29   29 Октября 2017
        184
        Радикалы начали блокаду фабрики Roshen в Виннице

        Радикалы начали блокаду фабрики Roshen в Виннице

        3:21   29 Октября 2017
        836