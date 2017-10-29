Донбасс сегодня: кто обстрелял Авдеевку, «Молот» убил бойца ВСУ, жителя Краматорска избили из-за гимна Украины

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Донбасс, 29 октября. ВСУ бьют по ДНР и ЛНР из минометов и тяжелой артиллерии. Украинский СЦКК бездоказательно обвинил ДНР в обстреле Авдеевки. За отказ спеть гимн Украины националисты избили жителя Краматорска. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За минувшие сутки 24 населенных пункта ДНР и ЛНР подверглись обстрелам киевских силовиков. По территории народных республик было выпущено более 1160 мин и снарядов. В числе прочего огонь велся из артиллерийских систем калибром 122 мм, а также из минометов 120 и 82 мм, что напрямую запрещено минскими соглашениями. Всего бойцы Национальной гвардии Украины и ВСУ нарушили режим тишины 60 раз. В результате обстрела погиб мирный житель города Донецка.

«Правый сектор» обстрелял ДФС

Накануне около 16 часов дня под обстрелом украинских силовиков снова оказалась Донецкая фильтровальная станция. Рабочая группа, обслуживающая объект вынуждена была укрываться. Военные ДНР отмечают, что обстрел велся с территории, где дислоцируются подразделения ДУК «Правый сектор» (запрещенная в России организация — прим. ФАН), которые на данный момент находятся в зоне ответственности 72-й ОМБр (отдельная механизированная бригада) ВСУ.

В оборонном ведомстве республики также сообщили, что в подразделениях ВСУ на Донецком направлении в ближайшее время планируется ротация, а по «старой и доброй» традиции, убывающие военнослужащие в срочном порядке уничтожают (читай — отстреливают) неучтенные артиллерийские и минометные боеприпасы.

Смертельный «Молот» ВСУ

Оперативно-тактическая группировка «Луганск» ВСУ продолжает удивлять военных Луганской народной республики своими небоевыми потерями. Накануне, как сообщает военная разведка ЛНР, один боец 58-й ОМПБр ВСУ погиб и двое получили ранения во время занятий по огневой подготовке. Военнослужащие учились стрелять из «Молота» — это миномет 120-го калибра, выпускающийся в «Незалежной» с прошлого года. Разработан «Молот» на базе советского миномета 2Б11.

Причиной инцидента стала детонация снаряда в стволе миномета. Напомним, это не единичный случай, и ранее военные ЛНР сообщали о безвозвратных потерях в рядах той же 58-й ОМПБр ВСУ при аналогичных обстоятельствах.

Спой гимн — будет тебе счастье

Правоохранительные органы ДНР проводят проверку заявления жителя подконтрольного ВСУ Краматорска, которого избили «доблестные» украинские военные. Имя потерпевшего не разглашается в интересах его безопасности.

Как рассказывает пострадавший, он отдыхал в одном из увеселительных заведений города. За соседним столом сидела компания людей в военной форме и активно употребляла спиртное. В какой-то момент один из «защитников Донбасса» заявил, что потерпевший мог быть участником референдума по самоопределению народных республик. Военный, представившись бойцом «Национального корпуса», вывел мужчину на улицу и жестоко избил вместе со своими «побратимами».

Потерпевший мужчина заявил, что его заставляли петь гимн Украины, но от стресса он растерялся и не смог этого сделать. Не найдя правды в местной полиции, житель Краматорска обратился за защитой своих прав в Генеральную прокуратуру ДНР. В ведомстве корреспонденту ФАН сообщили, что на данном этапе проводится проверка указанной информации и по результатам ее будет принято процессуальное решение.

Кто обстрелял Авдеевку

Украинские СМИ со ссылкой на сообщение пресс-центра так называемой АТО массово распространили сообщение об обстреле города Авдеевка, находящегося под киевским управлением.

Сообщается, что по улице Некрасова, дома 127 и 130 частично повреждены выстрелами АГС (автоматический станковый гранатомет). Уже по традиции во всем виноваты «боевики ДНР», и для целевой аудитории украинских СМИ доказательств, как правило, не нужно.

Отметим, что факт последствий обстрела зафиксирован украинской стороной в СЦКК, а представленные фото повреждений сделаны таким образом, чтобы невозможно было определить сторону дома по отношению к стороне света. Даже поврежденные ворота сфотографированы так, что невозможно понять — попадание в них было изнутри двора, либо со стороны улицы, что ставит под большой вопрос правдоподобность обвинений штаба АТО.

Но мы обратились к ТТХ (тактико-техническим характеристикам) указанного гранатомета и связались со своими источниками в армии ДНР. В итоге оказалось, что указанный тип гранатомета по своим характеристикам имеет ограничение прицельной дальности стрельбы до 1700 м, а дальность прямого выстрела по цели — всего 250 метров.

В радиусе первого, ни тем более второго расстояния, подразделений ВС ДНР нет, поэтому в очередной раз мы имеем сфабрикованный обстрел, исполненный, предположительно, самими украинскими военными. Вполне возможен также вариант внутренних разборок между ВСУ и прикомандированными к ним националистами из числа «Правого сектора»1 накануне ротационных мероприятий.

1 Организация запрещена на территории РФ.