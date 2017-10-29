Роухани пообещал продолжить ракетную программу Ирана

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Тегеран, 29 октября. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран продолжит развивать ракетную программу, так как она не нарушает резолюций Совета Безопасности ООН по ядерной программе страны. Об этом Роухани заявил в ходе выступлении в парламенте Ирана.

«Вы должны помнить, что мы строили ракеты, строим их и продолжим делать это. Это не нарушает какие-либо международные правила и не противоречит резолюции 2231», — заявил Роухани.

Президент отметил, что Тегеран имеет полное право производить и хранить оружие, которое необходимо для защиты территориальной целостности Ирана. Роухани подчеркнул, что Тегеран готов без колебаний применить оружие в целях самообороны.

Он также добавил, что США демонстрируют всему миру неуважение к соглашениям, а также не соблюдает моральные и международные принципы, поэтому Вашингтон «не заслуживает доверия».