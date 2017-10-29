Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Губернатор Воронежской области посадил несколько туй во время субботника
Политика
Роухани пообещал продолжить ракетную программу Ирана
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Роухани пообещал продолжить ракетную программу Ирана

    15:59  29 Октября 2017
    47

    Роухани пообещал продолжить ракетную программу Ирана

    Тегеран, 29 октября. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран продолжит развивать ракетную программу, так как она не нарушает резолюций Совета Безопасности ООН по ядерной программе страны. Об этом Роухани заявил в ходе выступлении в парламенте Ирана.

    «Вы должны помнить, что мы строили ракеты, строим их и продолжим делать это. Это не нарушает какие-либо международные правила и не противоречит резолюции 2231», — заявил Роухани.

    Президент отметил, что Тегеран имеет полное право производить и хранить оружие, которое необходимо для защиты территориальной целостности Ирана. Роухани подчеркнул, что Тегеран готов без колебаний применить оружие в целях самообороны.

    Он также добавил, что США демонстрируют всему миру неуважение к соглашениям, а также не соблюдает моральные и международные принципы, поэтому Вашингтон «не заслуживает доверия».

    Автор: Алексей Громов
    #сша #иран #тегеран #оружие #роухани #ракеты
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Viva Espana! Каталонцы бунтуют на улицах Барселоны, критикуя Пучдемона

        Viva Espana! Каталонцы бунтуют на улицах Барселоны, критикуя Пучдемона

        13:50   29 Октября 2017
        353
        В Госдуме ответили анекдотом на заявление Украины о «вторжении» российских подлодок

        В Госдуме ответили анекдотом на заявление Украины о «вторжении» российских подлодок

        12:09   29 Октября 2017
        3813
        Путин поздравил работников городского транспорта с профессиональным праздником

        Путин поздравил работников городского транспорта с профессиональным праздником

        10:29   29 Октября 2017
        186
        Радикалы начали блокаду фабрики Roshen в Виннице

        Радикалы начали блокаду фабрики Roshen в Виннице

        3:21   29 Октября 2017
        840