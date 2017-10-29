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Общество
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В ДНР объяснили, почему ВСУ завышают число небоевых потерь в Донбассе
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    В ДНР объяснили, почему ВСУ завышают число небоевых потерь в Донбассе

    16:09  29 Октября 2017
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    В ДНР объяснили, почему ВСУ завышают число небоевых потерь в Донбассе

    Донецк, 29 октября. Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил, что большая часть небоевых потерь украинской армии связана с неосторожным обращением с оружием, подрывами на собственных минах, а также многочисленными стычками между пьяными военнослужащими.

    Басурин также добавил, что в число небоевых потерь могли включить и боевые потери, чтобы не выплачивать компенсации семьям погибших военнослужащих. 

    «Кому «повезло» — были вписаны командирами в боевые потери, и их родственники получили компенсации, кому нет – просто отправились домой в ящиках или инвалидных колясках», — цитирует Басурина Донецкое агентство новостей.

    В ДНР объяснили, почему ВСУ завышают число небоевых потерь в Донбассе

    Напомним, что главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что потери украинской стороны в вооруженном конфликте в Донбассе превысили 10 тысяч человек.

    Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили почти 1,3 тысячи боеприпасов по территории ДНР.

    Автор: Дима Оленин
    #всу #донбасс #украина #басурин
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