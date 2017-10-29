Украинские силовики обстреляли школу на западной окраине Донецка

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Донецк, 29 октября. Глава администрации поселка Александровка Константин Чалый заявил, что украинские силовики обстреляли местную школу.

«Сегодня около 11:30 с украинских позиций был обстрелян наш поселок. Боеприпас гранатомета СПГ-9 разорвался в 15 метрах от здания школы», — цитирует Чалого ДАН.

В результате обстрела были повреждены два окна. К счастью, никто не пострадал.

Отметим, что поселок Александровка расположен на западной окраине Донецка. До ближайших позиций ВСУ там всего несколько сотен метров.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки украинские военные выпустили по территориям ДНР 1274 боеприпаса.