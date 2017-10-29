Симоньян напомнила слова Путина об ответных мерах на действия США против RT

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Вашингтон, 29 октября. Российская сторона может зеркально ответить на запрет рекламы изданий RT и Sputnik в соцсети Twitter. Об этом заявила в воскресенье главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян.

Она напомнила о том, что об ответных действиях говорили глава государства Владимир Путин и представители министерства иностранных дел Российской Федерации.

«Я думаю, Россия будет вынуждена принимать зеркальные меры. Мы уже слышали об этом и от МИД, и от Владимира Путина… Значит, будут ограничиваться возможности для работы американских СМИ в России», — подчеркнула Симоньян в эфире телеканала НТВ.

Однако она надеется на то, что «безумие» в США вскоре закончится.

«Ну не все же время они будут сходить с ума», — отметила главред.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин указал на то, что Москва предпримет зеркальные меры в том случае, если американская сторона решится на действия, направленные против российских СМИ.