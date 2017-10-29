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Общество
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Политика
Симоньян напомнила слова Путина об ответных мерах на действия США против RT
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    Симоньян напомнила слова Путина об ответных мерах на действия США против RT

    16:10  29 Октября 2017
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    Симоньян напомнила слова Путина об ответных мерах на действия США против RT

    Вашингтон, 29 октября. Российская сторона может зеркально ответить на запрет рекламы изданий RT и Sputnik в соцсети Twitter. Об этом заявила в воскресенье главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян.

    Она напомнила о том, что об ответных действиях говорили глава государства Владимир Путин и представители министерства иностранных дел Российской Федерации.

    «Я думаю, Россия будет вынуждена принимать зеркальные меры. Мы уже слышали об этом и от МИД, и от Владимира Путина… Значит, будут ограничиваться возможности для работы американских СМИ в России», — подчеркнула Симоньян в эфире телеканала НТВ.

    Однако она надеется на то, что «безумие» в США вскоре закончится.

    «Ну не все же время они будут сходить с ума», — отметила главред.

    Напомним, ранее президент России Владимир Путин указал на то, что Москва предпримет зеркальные меры в том случае, если американская сторона решится на действия, направленные против российских СМИ.

    Автор: Алексей Громов
    #путин #twitter #симоньян
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