Симоньян напомнила слова Путина об ответных мерах на действия США против RT
Вашингтон, 29 октября. Российская сторона может зеркально ответить на запрет рекламы изданий RT и Sputnik в соцсети Twitter. Об этом заявила в воскресенье главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян.
Она напомнила о том, что об ответных действиях говорили глава государства Владимир Путин и представители министерства иностранных дел Российской Федерации.
«Я думаю, Россия будет вынуждена принимать зеркальные меры. Мы уже слышали об этом и от МИД, и от Владимира Путина… Значит, будут ограничиваться возможности для работы американских СМИ в России», — подчеркнула Симоньян в эфире телеканала НТВ.
Однако она надеется на то, что «безумие» в США вскоре закончится.
«Ну не все же время они будут сходить с ума», — отметила главред.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин указал на то, что Москва предпримет зеркальные меры в том случае, если американская сторона решится на действия, направленные против российских СМИ.