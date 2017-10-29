Народное вече Саакашвили у здания Рады собрало 400 украинцев и 700 полицейских

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Киев, 29 октября. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили собрал очередное вече у здания Верховной рады Украины, чтобы призвать к импичменту Порошенко. Об этом с места событий сообщает корреспондент ФАН.

На площади Конституции у здания украинского парламента собрались около 400 человек, они держат флаги Украины, а также черно-красные стяги националистов. Организаторы мероприятия со сцены заявили, что полиция препятствует проходу людей на вече, после чего перед митингующими выступил Михаил Саакашвили. Экс-президент Грузии выдвинул Петру Порошенко очередной ультиматум с требованием принять закон об импичменте, заморозить тарифы и объявить досрочные выборы президента и депутатов Рады, пригрозив настоящей революцией.

«До этого в Украине были не революции, а восстания. На этот раз мы должны провести настоящую революцию. Нас будет в 100 раз больше», — сказал Саакашвили со сцены.

По данным Национальной полиции Украины, возле здания Верховной рады дежурят 700 полицейских.