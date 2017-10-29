Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Губернатор Воронежской области посадил несколько туй во время субботника
Украина
Рейдеры в балаклавах попытались захватить воинскую часть в Одессе
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Рейдеры в балаклавах попытались захватить воинскую часть в Одессе

    15:38  29 Октября 2017
    1094

    Рейдеры в балаклавах попытались захватить воинскую часть в Одессе

    Киев, 29 октября. Неизвестные злоумышленники в балаклавах вынесли часть имущества с территории военного объекта в Одессе. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ.

    Инцидент произошел на военной базе А3571. Согласно предварительной информации, группа из 40 человек, которые называли себя представителями торгово-развлекательного центра CITI CENTER, совершила попытку рейдерского захвата.

    «Частично демонтировали ограждение воинской части А3571 и осуществили вывоз военного имущества в неизвестном направлении», — указано в заявлении.

    На месте происшествия работают сотрудники военной прокуратуры Южного региона Украины и командования «Юг» ВС ВСУ.

    «Обращаемся к гражданам с просьбой сообщать в правоохранительные органы о подозрительных лицах рядом с военными объектами или в местах расположения войск», — подчеркнули украинские силовики.

    Автор: Алексей Громов
    #украина
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Viva Espana! Каталонцы бунтуют на улицах Барселоны, критикуя Пучдемона

        Viva Espana! Каталонцы бунтуют на улицах Барселоны, критикуя Пучдемона

        13:50   29 Октября 2017
        353
        В Госдуме ответили анекдотом на заявление Украины о «вторжении» российских подлодок

        В Госдуме ответили анекдотом на заявление Украины о «вторжении» российских подлодок

        12:09   29 Октября 2017
        3813
        Путин поздравил работников городского транспорта с профессиональным праздником

        Путин поздравил работников городского транспорта с профессиональным праздником

        10:29   29 Октября 2017
        186
        Радикалы начали блокаду фабрики Roshen в Виннице

        Радикалы начали блокаду фабрики Roshen в Виннице

        3:21   29 Октября 2017
        840