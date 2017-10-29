Рейдеры в балаклавах попытались захватить воинскую часть в Одессе
Киев, 29 октября. Неизвестные злоумышленники в балаклавах вынесли часть имущества с территории военного объекта в Одессе. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ.
Инцидент произошел на военной базе А3571. Согласно предварительной информации, группа из 40 человек, которые называли себя представителями торгово-развлекательного центра CITI CENTER, совершила попытку рейдерского захвата.
«Частично демонтировали ограждение воинской части А3571 и осуществили вывоз военного имущества в неизвестном направлении», — указано в заявлении.
На месте происшествия работают сотрудники военной прокуратуры Южного региона Украины и командования «Юг» ВС ВСУ.
«Обращаемся к гражданам с просьбой сообщать в правоохранительные органы о подозрительных лицах рядом с военными объектами или в местах расположения войск», — подчеркнули украинские силовики.