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Общество
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Спорт
Владимир Кличко ответил на слова Фьюри, назвавшего его «бисексуалом»
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    Владимир Кличко ответил на слова Фьюри, назвавшего его «бисексуалом»

    15:19  29 Октября 2017
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    Владимир Кличко ответил на слова Фьюри, назвавшего его «бисексуалом»

    Киев, 29 октября. Двукратный чемпион мира по боксу Владимир Кличко прокомментировал слова британского боксера Тайсона Фьюри, который когда-то назвал украинца бисексуалом.

    «Никогда не смогу уважать человека, который является гомофобом и расистом. Комментарии Фьюри были отвратительными, и говорить настолько глупые вещи, мягко говоря, нехорошо», — цитирует Кличко издание Sport.ua.

    Кличко отметил, что Фьюри-спортсмен заслуживает по-настоящему высокой оценки. Напомним, что британец нанес украинцу сокрушительное поражение впервые за 11 лет.

    Владимир Кличко ответил на слова Фьюри, назвавшего его «бисексуалом»

    Напомним, что в прошлом году Фьюри публично назвал Кличко бисексуалом. По его словам, украинский спортсмен «спит с мужчинами и женщинами». Он также добавил, что считает это «уродством».

    «Я считаю, что это уродство. Что в этом нормального? Я так не думаю. Если это нормально, то я могу стать как женщина  — надеть парик, назвать себя Тайсиной и так далее», — резюмировал спортсмен.

    Автор: Дима Оленин
    #кличко #фьюри #бисексуал
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