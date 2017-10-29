Владимир Кличко ответил на слова Фьюри, назвавшего его «бисексуалом»
Киев, 29 октября. Двукратный чемпион мира по боксу Владимир Кличко прокомментировал слова британского боксера Тайсона Фьюри, который когда-то назвал украинца бисексуалом.
«Никогда не смогу уважать человека, который является гомофобом и расистом. Комментарии Фьюри были отвратительными, и говорить настолько глупые вещи, мягко говоря, нехорошо», — цитирует Кличко издание Sport.ua.
Кличко отметил, что Фьюри-спортсмен заслуживает по-настоящему высокой оценки. Напомним, что британец нанес украинцу сокрушительное поражение впервые за 11 лет.
Напомним, что в прошлом году Фьюри публично назвал Кличко бисексуалом. По его словам, украинский спортсмен «спит с мужчинами и женщинами». Он также добавил, что считает это «уродством».
«Я считаю, что это уродство. Что в этом нормального? Я так не думаю. Если это нормально, то я могу стать как женщина — надеть парик, назвать себя Тайсиной и так далее», — резюмировал спортсмен.