Пять человек пострадали в результате ДТП в Кузбассе

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Кемерово, 29 октября. Пять человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия на 67-м км автодороги Ленинск-Кузнецкий — Новокузнецк — Междуреченск. Авария произошла вечером в субботу, 28 октября, в Киселевске Кемеровской области.

Автомобиль Оpel Wolj Мoka столкнулся с микроавтобусом ГАЗ-3221, сообщает «Газета Кемерова». По предварительным данным, водитель иномарки ехал по второстепенной дороге, не предоставил преимущества в движении и столкнулся с микроавтобусом, который двигался по главной дороге.

Отметим, что в Кемеровской области в рамках программы «Каникулы» сотрудники ДПС провели мероприятие, основная задача которого — предупреждение нарушений правил перевозки детей в салонах машин. Инспекторы останавливали проезжавшие автомобили и напоминали о правилах перевозки детей в салоне автомобиля.