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Общество
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Происшествия
Пять человек пострадали в результате ДТП в Кузбассе
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    Пять человек пострадали в результате ДТП в Кузбассе

    15:04  29 Октября 2017
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    Пять человек пострадали в результате ДТП на Кузбассе

    Кемерово, 29 октября. Пять человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия на 67-м км автодороги Ленинск-Кузнецкий — Новокузнецк — Междуреченск. Авария произошла вечером в субботу, 28 октября, в Киселевске Кемеровской области.

    Автомобиль Оpel Wolj Мoka столкнулся с микроавтобусом ГАЗ-3221, сообщает «Газета Кемерова». По предварительным данным, водитель иномарки ехал по второстепенной дороге, не предоставил преимущества в движении и столкнулся с микроавтобусом, который двигался по главной дороге.

    Отметим, что в Кемеровской области в рамках программы «Каникулы» сотрудники ДПС провели мероприятие, основная задача которого — предупреждение нарушений правил перевозки детей в салонах машин. Инспекторы останавливали проезжавшие автомобили и напоминали о правилах перевозки детей в салоне автомобиля.

    Автор: Дарья Смолина
    #дтп #авария #кемерово #кемеровская область
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