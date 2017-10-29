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Технологии
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#Соцсети
«Верные соколы России»: россияне пришли в восторг от демонстрации возможностей Су-30СМ
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    «Верные соколы России»: россияне пришли в восторг от демонстрации возможностей Су-30СМ

    18:48  29 Октября 2017
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    «Верные соколы России»: россияне пришли в восторг от демонстрации возможностей Су-30СМ

    Москва, 29 октября. Россияне положительно оценили опубликованный министерством обороны РФ ролик, посвященный демонстрации возможностей двухместного многоцелевого истребителя Су-30СМ.

    Данный самолет может похвастаться повышенными маневренными показателями, позволяющими пилотам выполнять сложные фигуры высшего пилотажа.

    Как передает издание «Москва.ру», истребитель относится к поколению «4+».

    «Благодаря своим возможностям и характеристикам истребитель способен наносить удары по воздушным, надводным и наземным целям днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях», — указано в заявлении Минобороны России.

    Пользователи соцсетей с восторгом восприняли видеозапись.

    «Аж дух захватывает!» — отметил один из комментаторов.

    «Верные соколы России!» — похвалила другая.

    «Верные соколы России»: россияне пришли в восторг от демонстрации возможностей Су-30СМ

    Некоторые жители РФ предположили, что данный ролик является отличной рекламой самолета для государств, заинтересованных в приобретении российской военной техники. 

    «Скорее реклама на продажу — все партнерам!» — подчеркнули в социальных сетях.

    «Верные соколы России»: россияне пришли в восторг от демонстрации возможностей Су-30СМ

    «Россия — владычица Небес» — резюмировали юзеры.

    «Верные соколы России»: россияне пришли в восторг от демонстрации возможностей Су-30СМ

    Автор: Алексей Громов
    #россия #вкс #су-30
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