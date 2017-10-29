«Верные соколы России»: россияне пришли в восторг от демонстрации возможностей Су-30СМ
Москва, 29 октября. Россияне положительно оценили опубликованный министерством обороны РФ ролик, посвященный демонстрации возможностей двухместного многоцелевого истребителя Су-30СМ.
Данный самолет может похвастаться повышенными маневренными показателями, позволяющими пилотам выполнять сложные фигуры высшего пилотажа.
Как передает издание «Москва.ру», истребитель относится к поколению «4+».
«Благодаря своим возможностям и характеристикам истребитель способен наносить удары по воздушным, надводным и наземным целям днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях», — указано в заявлении Минобороны России.
#ВИДЕО Демонстрация возможностей Су-30СМ - первого российского двухместного многоцелевого истребителя поколения «4+» https://t.co/IdPZCr0HNF pic.twitter.com/M1LivrqZbH— Минобороны России (@mod_russia) October 29, 2017
Пользователи соцсетей с восторгом восприняли видеозапись.
«Аж дух захватывает!» — отметил один из комментаторов.
«Верные соколы России!» — похвалила другая.
Некоторые жители РФ предположили, что данный ролик является отличной рекламой самолета для государств, заинтересованных в приобретении российской военной техники.
«Скорее реклама на продажу — все партнерам!» — подчеркнули в социальных сетях.
«Россия — владычица Небес» — резюмировали юзеры.