«Верные соколы России»: россияне пришли в восторг от демонстрации возможностей Су-30СМ

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Москва, 29 октября. Россияне положительно оценили опубликованный министерством обороны РФ ролик, посвященный демонстрации возможностей двухместного многоцелевого истребителя Су-30СМ.

Данный самолет может похвастаться повышенными маневренными показателями, позволяющими пилотам выполнять сложные фигуры высшего пилотажа.

Как передает издание «Москва.ру», истребитель относится к поколению «4+».

«Благодаря своим возможностям и характеристикам истребитель способен наносить удары по воздушным, надводным и наземным целям днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях», — указано в заявлении Минобороны России.

Пользователи соцсетей с восторгом восприняли видеозапись.

«Аж дух захватывает!» — отметил один из комментаторов.

«Верные соколы России!» — похвалила другая.

Некоторые жители РФ предположили, что данный ролик является отличной рекламой самолета для государств, заинтересованных в приобретении российской военной техники.

«Скорее реклама на продажу — все партнерам!» — подчеркнули в социальных сетях.