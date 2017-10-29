Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Губернатор Воронежской области посадил несколько туй во время субботника
Украина
В Киеве задержали разыскиваемого Интерполом россиянина
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В Киеве задержали разыскиваемого Интерполом россиянина

    14:51  29 Октября 2017
    114

    В Киеве задержали разыскиваемого Интерполом россиянина

    Киев, 29 октября.  Украинская Госпогранслужба задержала в аэропорту Киева гражданина России, который находится в международном розыске за мошенничество в особо крупных размерах, говорится в сообщении пограничного ведомства.

    Гражданин РФ, находящийся в базе розыска Интерпола, задержан в Киеве, сообщили в Госпогранслужбе Украины.

    «Пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта «Жуляны» задержали гражданина России, который находился в международном розыске», — отмечается в заявлении. 

    Россиянин, имя и фамилия которого не уточняются, прибыл из испанской Барселоны. На пограничном контроле правоохранительные органы Украины выяснили, что его разыскивают в России. Задержанного передали Нацполиции. Отмечается, что мужчина подозревается в мошенничестве. 

    Автор: Ирина Селезнева
    #киев #украина #интерпол
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Viva Espana! Каталонцы бунтуют на улицах Барселоны, критикуя Пучдемона

        Viva Espana! Каталонцы бунтуют на улицах Барселоны, критикуя Пучдемона

        13:50   29 Октября 2017
        353
        В Госдуме ответили анекдотом на заявление Украины о «вторжении» российских подлодок

        В Госдуме ответили анекдотом на заявление Украины о «вторжении» российских подлодок

        12:09   29 Октября 2017
        3813
        Путин поздравил работников городского транспорта с профессиональным праздником

        Путин поздравил работников городского транспорта с профессиональным праздником

        10:29   29 Октября 2017
        186
        Радикалы начали блокаду фабрики Roshen в Виннице

        Радикалы начали блокаду фабрики Roshen в Виннице

        3:21   29 Октября 2017
        840