В Киеве задержали разыскиваемого Интерполом россиянина

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Киев, 29 октября. Украинская Госпогранслужба задержала в аэропорту Киева гражданина России, который находится в международном розыске за мошенничество в особо крупных размерах, говорится в сообщении пограничного ведомства.

Гражданин РФ, находящийся в базе розыска Интерпола, задержан в Киеве, сообщили в Госпогранслужбе Украины.

«Пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта «Жуляны» задержали гражданина России, который находился в международном розыске», — отмечается в заявлении.

Россиянин, имя и фамилия которого не уточняются, прибыл из испанской Барселоны. На пограничном контроле правоохранительные органы Украины выяснили, что его разыскивают в России. Задержанного передали Нацполиции. Отмечается, что мужчина подозревается в мошенничестве.