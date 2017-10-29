В Избранное

Сирия, 29 октября. Полиция САР задержала грузовик с оружием на КПП на окраине Дамаска. 19 мирных жителей были вызволены из плена силами САА и NDF****** в провинции Хама. Боевики «Нусры»*** и «Файлак Ар-Рахман» открыли огонь по Дамаску, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: провели серию боевых вылетов к северо-востоку от Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: задержали грузовик с оружием и боеприпасами на КПП в Дамаске; понесли потери в столкновениях с «Файлак Аш-Шам» на западе Алеппо; возводят укрепления на острове Сакр в Дейр эз-Зоре; освободили из плена ИГ 19 мирных жителей в Хаме; направили дополнительные части для борьбы с «Нусрой» в Хаме.

«Исламское государство»: продолжает столкновения с САА в городе Дейр эз-Зор.

«Тахрир Аш-Шам»: вместе с «Файлак Ар-Рахман» обстреляла рынок Аль-Хал в Дамаске; подверглась ответным ударам САА близ населенных пунктов Хаммурия и Кафр Батна в Восточной Гуте.

Провинция Дамаск

На одном из контрольно-пропускных пунктов в столице был обнаружен грузовик с боеприпасами и оружием, направлявшийся в Дамаск из поселка Закия, передает военный источник в сети Twitter (permalink). Водитель был задержан, в данный момент выясняется его причастность к пособничеству антиправительственным группировкам. Предполагается, что оружие предназначалось боевикам, проникнувшим в город под видом мирных жителей. Вероятно, радикалы готовили теракт в столице.

Тем временем исламисты формирований «Файлак Ар-Рахман» и «Тахрир Аш-Шам» вновь открыли огонь по жилым районам Дамаска. Согласно информации Twitter-канала (SyriaAbove), боевики провели минометный обстрел рынка Аль-Хал, в результате чего несколько мирных жителей получили ранения. Артиллерийские дивизионы САР открыли ответный огонь по позициям исламистов в районе населенных пунктов Хаммурия и Кафр Батна, расположенных в районе Восточной Гуты Дамаска. Об этом на своей странице в сети Twitter (Ghouta_GMC) сообщает военный источник.

Провинция Алеппо

Информационное агентство Orient News подтверждает данные о вооруженных стычках между Сирийской арабской армией (САА) и радикалами организации «Файлак Аш-Шам» на западе столицы провинции. По сведениям корреспондентов новостного портала, в результате столкновений в квартале Ар-Рашидин правительственные подразделения потеряли танк и часть оружия. Кроме того, несколько проасадовских ополченцев-шиитов были убиты в ходе боев. Местные активисты сообщают, что боевики устроили засаду союзникам САА.

Провинция Дейр эз-Зор

Войска Башара Асада под прикрытием российских ВКС продолжают развивать наступление в административном центре провинции. Как передает военный источник в соцсети Twitter (IvanSidorenko1), в настоящий момент части Сирийской арабской армии (САА) продвигаются в кварталах Аль-Хамидия, Ар-Расафа и Шейх Ясин.

Одновременно с этим правительственные силы возводят укрепления на острове Сакр, зачищенном от террористов «Исламского государства»1 26 октября. Вследствие частых контратак со стороны радикалов ИГ, военнослужащие САР работают над тем, чтобы превратить остров в военную базу для снабжения войск в регионе оружием и продовольствием. Милитаризация Хувейджат Сакра поможет облегчить обеспечение военных операций как на восточном берегу Евфрата, так и в районах Дейр эз-Зора.

Провинция Даръа

В результате взрыва бомбы, установленной на обочине дороги между населенными пунктами Самад и Самаж на востоке Даръа, погиб один из мирных жителей, еще несколько гражданских лиц получили ранения. Об этом сообщает местный Twitter-канал (draasnn). В настоящий момент информация об организаторах взрыва выясняется, однако по сведениям активистов, взрывное устройство было заложено террористами группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид», выступающей на стороне «Исламского государства». Данные территории находятся в оккупации Сирийской свободной армии (САА), с которой в регионе ведут бои ИГИЛовцы.

Провинция Хама

Военный источник в сети Facebook (permalink) сообщает о том, что Сирийская арабская армия (САА) совместно с Национальными силами обороны (NDF) освободила 19 мирных жителей, ранее захваченных в плен террористами «Исламского государства» недалеко от деревни Ум Сахриж к востоку от города Саламия. Среди них находились четверо детей. О подробностях случившегося не сообщается.

Тем временем дополнительные подразделения проправительственных сил «Щит Каламуна» были направлены на северо-восток Хамы в рамках расширяющейся наступательной операции против коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат Ан-Нусры»1. Напомним, в составе данной бригады также действуют бывшие боевики-оппозиционеры, урегулировавшие свой правовой статус с сирийским правительством во время сдачи района Аль-Кабун в Дамаске. Ранее бойцы «Щита Каламуна» также проявили себя в столкновениях с ИГИЛовцами в районе стратегического населенного пункта Акербат.

Авиация РФ продолжает проводить боевые вылеты в поддержку наступления проправительственных сил к северо-востоку от Хамы. Ранее ВКС РФ ударили по опорным пунктам террористической группировки ИГИЛ1, теперь авиаудары пришлись по позициям «Ан-Нусры», отряды которой также базируются в данном районе.

Ирак

Агентство новостей Al Sumaria News передает, что иракские военные самолеты сбросили более полутора миллионов листовок жителям и террористам «Исламского государства» в западной части провинции Аль-Анбар. В листовках содержится информация о безопасной эвакуации для граждан, а также требование боевикам сложить оружие и сдаться. Напомним, о начале военной операции по освобождению городов Аль-Каим и Рава было объявлено тремя днями ранее. Как передают военные источники ASM, штурм Аль-Каима начнется в ближайшее время. В зачистке города от ИГИЛ примут участие иракская армия и Силы народной мобилизации.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)