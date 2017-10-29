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Общество
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Украина
Новый виток конфликта в Донбассе обернется противостоянием США, Франции и ФРГ — депутат Швыткин
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    Новый виток конфликта в Донбассе обернется противостоянием США, Франции и ФРГ — депутат Швыткин

    16:09  29 Октября 2017
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    Юрий Швыткин

    Действия специального представителя Государственного департамента США по Украине Курта Волкера парадоксальным образом способствуют ухудшению ситуации в Донбассе, считает российский сенатор Алексей Пушков. Говоря о возможной передаче вооружения армии Киева, Соединенные Штаты Америки намереваются отвлечь внимание от Сирии, где они терпят сокрушительное политическое поражение, и перенести центр тяжести на юго-восток Украины, заявил корреспонденту Федерального агенства новостей заместитель председателя Комитета ГД по обороне Юрий Швыткин.

    Напомним, в минувшую пятницу Волкер прибыл с рабочим визитом в украинскую столицу, где провел встречу с главой парламента и президентом Украины, а также с депутатами Верховной рады. Как отметили в пресс-службе главы украинского государства, Порошенко и Волкер «скоординировали дальнейшие шаги по укреплению международного присутствия на Донбассе как в рамках усилий в «нормандском формате», так и на международных площадках, прежде всего в Совете Безопасности ООН». При этом Волкер подчеркнул, что резолюцию Совбеза по миротворческой миссии в Донбассе «могут не только подготовить до конца года, но и проголосовать за нее».

    Курт Волкер

    «Американский представитель дал понять, что США намереваются максимально быстро продвинуться к российско-украинской границе при помощи пресловутых миротворцев ООН. Это яркий показатель того, что как на словах, так и на деле, США преследуют агрессивные планы в отношении нашей страны и ни в коем случае не заинтересованы в установлении мира и стабильности в Донбассе. При этом подобные заявления идут вразрез с политикой Франции и Германии, которые выступили гарантами «Минска-2». Я думаю, что начнется обострение ситуации, и на этом витке между Францией, Германией и Соединенными Штатами Америки также начнется политическое противостояние», — комментирует Швыткин.

    По его мнению, Франция и Германия уже не смогут просто стоять в стороне, так как Вашингтон, по сути, занимается не только срывом попыток мирного урегулирования ситуации в Донбассе, но и подрывом авторитета Парижа и Берлина. Таким образом, новый виток конфликта в Донбассе обернется противостоянием Франции, Германии и США.

    Стоит также отметить, что Волкер в Киеве отдельно затрагивал вопрос поставок оружия Украине. В интервью агентству Reuters американский чиновник заявил, что США «активно» рассматривают его.

    Вот что ожидает Донбасс, если США передадут Киеву летальное оружие

    «В настоящее время Соединенные Штаты намерены отвлечь внимание от Сирии, где они терпят сокрушительное политическое поражение, и перенести центр тяжести на юго-восток Украины. Безусловно, Российская Федерация осуждает возможную передачу вооружения Украине, так как мы прекрасно понимаем, что оно будет направлено против мирного населения Донбасса. Мы осуждаем такой подход и, конечно же, считаем, что нужно принуждать все стороны к выполнению «Минска-2» и в первую очередь Киев», — заключил депутат.

    Примечательно, что Волкер уже сейчас представляет вопрос о передаче вооружений Киеву как не имеющий противоречий. Кроме того, представитель Вашингтона заявил, что именно Москва якобы ответственна за сохранение конфликта на Украине, хотя в Кремле не раз опровергали подобные обвинения.

    Автор: Сергей Гагарин
    #россия #киев #украина #москва #оружие #армия #миротворцы #швыткин #волкер
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