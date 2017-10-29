В Сирии готовят новый Западный Берлин: боевики «перехватили» гумконвой ООН под Дамаском

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Боевики антиправительственных группировок, базирующихся в южных окрестностях Дамаска, заблокировали путь гуманитарной колонне Организации Объединенных Наций, сообщил военный источник портала «РИА Новости». Исламисты потребовали часть груза в обмен на возможность продолжить движение, но сопровождавшие конвой военные ответили отказом.

Гумпомощь предназначалась жителям оккупированных боевиками населенных пунктов Ялда, Баббила и Бейт Сахм. В этой части столичного региона, в частности, дислоцируются подразделения одной из самых крупных вооруженных оппозиционных организаций — Сирийской свободной армии (ССА), которые ранее открыто пользовались поддержкой США и их союзников по так называемой антитеррористической коалиции. Кроме того, в регионе действуют террористы возглавляемой «Джебхат ан-Нусрой»1 (деятельность запрещена в РФ) коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам», члены которой, как предполагается, и перекрыли путь гумконвою.

Дорога, как отмечается, была заблокирована еще на пути в Ялду, которая должна была стать первой остановкой. Впрочем, согласно данным некоторых местных источников, достичь места назначения, тем не менее, смогли грузовики сирийского Красного Полумесяца. Примечательно, кроме того, что ранее гуманитарные грузы ООН, предназначавшиеся для мирных сирийцев, неоднократно попадали в руки радикалов. Так, например, доставленная в Восточную Гуту около месяца назад помощь впоследствии была почти полностью изъята членами местных незаконных группировок.

Ветеран военной службы, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Перенджиев считает, что данное происшествие, вполне вероятно, не является случайностью, и часть груза, действительно, могла изначально предназначаться боевикам. Такую версию эксперт выдвинул в ходе интервью корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН).

«В этом сообщении сразу бросается в глаза то, что конвой пошел по территории, контролируемой боевиками. Неужели он не мог обогнуть этот район? Я думаю, они вполне осознавали, куда они едут и по какому маршруту. Я как человек военный, хоть и в прошлом, но все же прекрасно понимаю, что прохождение конвоя по маршруту, который, безусловно, задается заранее, строго контролируется. Все тонкости в таких случаях внимательно отрабатываются — охрана, время пути, места остановок, связь. Соответственно, риски подобных эксцессов минимальны. В данном случае, действительно, можно предположить, что груз частично был предназначен для боевиков».

Таким образом, обеспечение лояльных Соединенным Штатам вооруженных исламистских формирований осуществляется, в частности, и под видом оказания гуманитарной помощи местному населению. Анклав радикалов на юге от столицы, который со всех сторон окружен подразделениями Сирийской арабской армии (САА), возможно, в настоящее время попросту не имеет других возможностей для снабжения со стороны Запада, предполагает эксперт.

«Прикрываясь поставками гуманитарных грузов, коалиция США проводит обеспечение тех боевиков, которые находятся в окружении. Они блокированы со всех сторон и, конечно, нуждаются в продуктах питания, а также, несомненно, — в оружии и патронах. Юго-западная Сирия не освобождена до конца, и окрестности Дамаска по-прежнему остаются напряженным районом. Именно здесь Запад и рассчитывает заложить мину замедленного действия, поэтому подпитка подобных анклавов очень выгодна для Вашингтона и его союзников. Для того чтобы такие точки сопротивления исламистов не сдались из-за того, что не хватает еды, воды и прочего, им под таким официальным прикрытием в виде гумконвоя оказывают помощь. Они не напали, не разграбили колонну, они, очевидно, понимали, что это их хозяева прислали им провизию».

Данное происшествие — скорее всего, лишь верхушка айсберга, отмечает Александр Перенджиев. По его мнению, подобные сообщения могут сигнализировать о куда более серьезных процессах в Сирии, которые запустили и в настоящий момент развивают Соединенные Штаты. Восточная Гута, южный Дамаск, «Растанский котел», Идлиб и другие территориальные анклавы исламистов продолжают снабжаться и, возможно, в какой-то момент станут плацдармом для нового мощного наступления на позиции правительственных сил САР. Продолжая их обеспечение, Запад рассчитывает сохранить за собой некоторые зоны влияния в разных регионах страны, тем самым поддерживая разобщенность и расколотость между отдельными районами республики.

«Если Алеппо можно сравнить со Сталинградом, Ракку, как отметил Игорь Конашенков, — с Дрезденом, то эти территории в окрестностях Дамаска будет удобно соотнести с Западным Берлином. У США остается желание устроить раздел Сирии посредством ССА, курдов и так далее. Запад хочет забрать себе какой-то кусочек столицы, который мог бы стать своего рода миной замедленного действия. Базирующаяся там группировка боевиков, возможно, готовится для какой-то масштабной операции. Не исключено, например, что для захвата более крупной части Дамаска».

1 Организация запрещена на территории РФ.