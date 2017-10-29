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«АвтоВАЗ» поставил в Красноярск новую LADA Vesta Cross
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    «АвтоВАЗ» поставил в Красноярск новую LADA Vesta Cross

    14:37  29 Октября 2017
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    «АвтоВАЗ» поставил в Красноярск новую LADA Vesta Cross

    Красноярск, 29 октября. Российский производитель «АвтоВАЗ» привез красноярским дилерам новую версию автомобиля LADA Vesta Cross, старт продаж намечен на 4 ноября. 

    Два автосалона Красноярска запустят продажи новой LADA Vesta Cross. Жители региона смогут приобрести новинку уже с 4 ноября. Известно, что пока в Красноярск привезли всего пять кроссоверов. Все машины уже выкуплены по предзаказу. Следующая партия ожидается в объеме 10 авто. Стоимость максимальной комплектации — около 760 тысяч рублей. Ранее эксперты назвали пятерку самых недорогих авто с функцией автопилота.

    «АвтоВАЗ» поставил в Красноярск новую LADA Vesta Cross

     

    Автор: Ирина Селезнева
    #авто #vesta cross
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