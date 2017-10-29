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Собчак обвинила Сталина в уничтожении русского мира
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    Собчак обвинила Сталина в уничтожении русского мира

    14:56  29 Октября 2017
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    Собчак обвинила Сталина в уничтожении русского мира

    Москва, 29 октября. Ксения Собчак, заявившая накануне о своих планах участвовать в выборах президента  России, обвинила Иосифа Сталина в «полномасштабном геноциде русского народа».

    На своей странице в Instagram Собчак опубликовала фотографию футболки с изображением Сталина, написав, что он когда-то «уничтожил самых лучших и смелых людей».

    «Это по сути полномасштабный геноцид русского народа. Сталин уничтожил русский мир, который нам так и не удалось восстановить», — подчеркнула Ксения.

    Журналистка убеждена, что Сталина оправдывают тем, что он превратил страну в великую державу с ядерным оружием и мегастройками, что можно было достичь только очень жестким управлением.

    Однако, по словам Собчак, Сталин в итоге выстроил систему, где «власть не принадлежит народу». Эту систему пытались «сломать» Горбачев и Ельцин, но у них ничего не вышло, резюмировала журналистка. По словам Ксении, Сталин был «палачом» и «преступником».

    Автор: Дима Оленин
    #сталин #собчак
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