Собчак обвинила Сталина в уничтожении русского мира

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Москва, 29 октября. Ксения Собчак, заявившая накануне о своих планах участвовать в выборах президента России, обвинила Иосифа Сталина в «полномасштабном геноциде русского народа».

На своей странице в Instagram Собчак опубликовала фотографию футболки с изображением Сталина, написав, что он когда-то «уничтожил самых лучших и смелых людей».

«Это по сути полномасштабный геноцид русского народа. Сталин уничтожил русский мир, который нам так и не удалось восстановить», — подчеркнула Ксения.

Журналистка убеждена, что Сталина оправдывают тем, что он превратил страну в великую державу с ядерным оружием и мегастройками, что можно было достичь только очень жестким управлением.

Однако, по словам Собчак, Сталин в итоге выстроил систему, где «власть не принадлежит народу». Эту систему пытались «сломать» Горбачев и Ельцин, но у них ничего не вышло, резюмировала журналистка. По словам Ксении, Сталин был «палачом» и «преступником».