Юбилейную версию KIA Rio презентовали в Китае

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Пекин, 29 октября. Южнокорейская компания Kia Motors представила юбилейную версию седана K2, которая посвящена 15-летию присутствия автопроизводителя на рынке Китая.

Речь идет об аналоге автомобиля, который известен на территории России под названием Kia Rio. Обновленный вариант получит салон из экокожи, систему помощи в начале движения на подъеме, специальные шильдики и многое другое.

В Китайской Народной Республике седан с механической коробкой переключения передач будет стоить около 11,7 тысячи долларов. За версию с автоматической КПП придется отдать уже 13,3 тысячи долларов.

Напомним, ранее стало известно о том, что продажи KIA Picanto X‐Line в Российской Федерации стартуют уже в первой половине 2018 года. Данный автомобиль получит мультимейдийно-навигационную систему AVN 5.0 с семидюймовым экраном.