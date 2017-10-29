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Технологии
Юбилейную версию KIA Rio презентовали в Китае
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    Юбилейную версию KIA Rio презентовали в Китае

    14:37  29 Октября 2017
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    Юбилейную версию KIA Rio презентовали в Китае

    Пекин, 29 октября. Южнокорейская компания Kia Motors представила юбилейную версию седана K2, которая посвящена 15-летию присутствия автопроизводителя на рынке Китая.

    Речь идет об аналоге автомобиля, который известен на территории России под названием Kia Rio. Обновленный вариант получит салон из экокожи, систему помощи в начале движения на подъеме, специальные шильдики и многое другое.

    В Китайской Народной Республике седан с механической коробкой переключения передач будет стоить около 11,7 тысячи долларов. За версию с автоматической КПП придется отдать уже 13,3 тысячи долларов.

    Напомним, ранее стало известно о том, что продажи KIA Picanto X‐Line в Российской Федерации стартуют уже в первой половине 2018 года. Данный автомобиль получит мультимейдийно-навигационную систему AVN 5.0 с семидюймовым экраном.

    Автор: Алексей Громов
    #kia rio
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