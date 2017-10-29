«Экономическая морковка»: в ЕС рассказали, как Россия обуздает Украину «Северным потоком-2»

В Избранное

Хельсинки, 29 октября. Крупнейшая финская газета Hufvudstadsbladet оценила последствия реализации проекта «Северный поток-2» для экономики Украины.

По данным издания, власти Финляндии придерживаются мнения, что к реализации проекта «Северный поток-2» необходимо относиться, как и к любому другому газопроводу. Однако в Швеции считают, что строительство газопровода сделает Украину зависимой от России. Кроме того, аналогичного мнения придерживаются власти Дании, которые готовят законопроект, запрещающий реализацию подобных проектов в будущем. При этом Германия позитивно относится к завершению проекта «Северный поток-2», в отличие от Дании и Швеции.

Германия является «двигателем» «Северного потока-2», так как основную часть газа получает из России, а Финляндии индифферентно относится к данному вопросу, так как ей очень важны дружественные отношения с Москвой.

Издание отмечает, что после ввода в эксплуатацию «Северного поток-2», Москва не будет нуждаться в использовании украинской газотранспортной системы, что станет серьезным ударом для экономики Украины, так как киевский «режим потеряет большую часть бюджетных доходов». В конечном итоге данная ситуация вызовет на Украине серьезные социальные потрясения, в результате которых к власти в стране могут прийти лояльные к России силы.

«Это даст шанс Москве взять контроль над всей Украиной без боя, воспользовавшись лишь экономической морковкой», — отмечает издание.

В России выводы финских журналистов вызвали оживленную дискуссию. Комментируя публикацию, россияне интересуются, каким образом вышло так, что Украина настолько зависима от российского транзита, так как из выводов финских журналистов следует, что Украине больше не на что существовать, кроме транзита российского газа.

«Украина лишится огромных доходов от транзита российского газа, что поставит и так слабую страну в незавидное положение», — отмечает MariaSH.

«Эти проценты цветочки на самом деле. Введя санкции против России, Украина потеряла куда более в процентном соотношении. Все заводы практически на коленях. Об этом почему-то молчат...Плюс к этому ответное эмбарго России видимо сильно косит Украинский бюджет. Это как в анекдоте. Судя по Украинскому бюджету 2016 года семья Януковича по ходу до сих пор ворует», — отвечает пользователь Red Sushi.

«Зачем нам контроль над Украиной, нам она пофиг не нужна, пусть те кто, против «Северного потока», кормят Украину вместе с США, во наглые устроили там майдан, страну разграбили, а Россия должна его восстанавливать», — пишет Blue Lobster.

«Шведам придется скинуться и компенсировать убытки Украине из своего кармана», — отмечает Orange Butterfly.

«Компенсировать убытки? Смешно, там прекрасно умеют считать деньги и просто так кастрюлям они не будут платить», — отвечает пользователь Gold Ducky.

«Из транзита исключается страна риска, которая ворует газ из транзита. Не нужно оплачивать работу «Нафтогаза» и прочих», — пишет Red Flame.

«Украина... такая была страна... после развала СССР она считалась самой гармонично развитой республикой, просто взять и все развалить в погоне за самостийностью… в голове не укладывается», — размышляет Orange Turtle.

«Ну, в конце концов, мы можем вернуть бездарно и безрассудно «подаренные» территории... это справедливо», — отвечает Graf Silver.

«Не вижу проблемы, если газ пойдет через Германию, ЕС может отстегнуть Украине 3 миллиарда баксов и легко нейтрализовать опасность влияние из России. Или я не прав?», — пишет Orange Bone.

Накануне постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что Москва не будет вести переговоры с Европой относительно возможности распространения на не «Северный поток — 2» норм Третьего энергопакета ЕС. По его словам маршрут «Северного потока — 2» проходит в нейтральных водах Балтийского моря, поэтому не попадает под компетенцию Брюсселя.