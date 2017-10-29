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Компания Apple уволила сотрудника из-за видео дочери про новый IPhone X
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    Компания Apple уволила сотрудника из-за видео дочери про новый IPhone X

    13:59  29 Октября 2017
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    Компания Apple уволила сотрудника из-за видео дочери про новый IPhone X

    Сакраменто, 29 октября. Сотрудника компании Apple уволили из-за видео о новом iPhone X, снятом его дочерью.

    Брук Амелия Петерсон сняла видеоролик с обзором телефона IPhone X до его поступления в продажу. Девушка выложила запись на свой канал в Глобальной Сети. Также подписчики узнали, что Брук навещала своих родителей в Калифорнии около месяца назад. Ее отец, являясь сотрудником компании Apple, к тому времени получил на руки новую модель телефона. Видеоролик, выложенный в Сеть, практически сразу стал вирусным.

    По просьбе представителей компании Брук отказалась от прав на видео и сообщила, что относится к Apple с уважением. Брук отметила, что не знала о нарушении чьих-либо прав. Девушка предложила Apple проверить, все ли ее сотрудники знают внутренние правила компании.

    Компания Apple уволила сотрудника из-за видео дочери про новый IPhone X

    Автор: Алексей Громов
    #apple #телефон #увольнение #iphone x
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