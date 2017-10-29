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Сирия: «Хезболла» уничтожила около 30 боевиков «Джебхат ан-Нусры» в провинции Хама
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    Сирия: «Хезболла» уничтожила около 30 боевиков «Джебхат ан-Нусры» в провинции Хама

    13:50  29 Октября 2017
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    Сирия: «Хезболла» уничтожила около 30 боевиков «Джебхат ан-Нусры» в провинции Хама

    Хама, 29 октября. Сирийская армия и отряды «Хезболлы» зачистили от террористов несколько районов на северо-востоке Хамы.

    Командование Сирийской арабской армии сообщило, что в ходе столкновений на северо-востоке провинции Хама ликвидировано порядка 30 боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России). Отмечается, что от джихадистов зачищены населенные пункты Абу Лаффа, Там Аль-Хава и Хирбат Джауид.

    Медиа-крыло ливанского движения «Хезболла» подчеркивает, что среди уничтоженных террористов оказался один из полевых лидеров группировки «Джебхат ан-Нусра», известный под именем Анас Абу Малик, а также два полевых командира.

    Сирия: «Хезболла» уничтожила около 30 боевиков «Джебхат ан-Нусры» в провинции Хама

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #хама #саа #хезболла #джебхат ан-нусра
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