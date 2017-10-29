Сирия: «Хезболла» уничтожила около 30 боевиков «Джебхат ан-Нусры» в провинции Хама

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Хама, 29 октября. Сирийская армия и отряды «Хезболлы» зачистили от террористов несколько районов на северо-востоке Хамы.

Командование Сирийской арабской армии сообщило, что в ходе столкновений на северо-востоке провинции Хама ликвидировано порядка 30 боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России). Отмечается, что от джихадистов зачищены населенные пункты Абу Лаффа, Там Аль-Хава и Хирбат Джауид.

Медиа-крыло ливанского движения «Хезболла» подчеркивает, что среди уничтоженных террористов оказался один из полевых лидеров группировки «Джебхат ан-Нусра», известный под именем Анас Абу Малик, а также два полевых командира.

1 Организация запрещена на территории РФ.