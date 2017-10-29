Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Воронежская художница попала в рейтинг самых успешных художников по версии Forbes
Весь мир
Viva Espana! Каталонцы бунтуют на улицах Барселоны, критикуя Пучдемона
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Viva Espana! Каталонцы бунтуют на улицах Барселоны, критикуя Пучдемона

    13:50  29 Октября 2017  /обновлено: 14:46  29 Октября 2017
    90

    Viva Espana! Каталонцы бунтуют на улицах Барселоны, критикуя Пучдемона

    Барселона, 29 октября. Возле здания фондовой биржи Барселоны на одной из главных улиц столицы Каталонии, Сareer gran Gracia, собрались десятки тысяч каталонцев. Они пройдут маршем к главной Площади Каталонии, протестуя против независимости, объявленной накануне парламентом провинции, передает с места событий корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН). 

    Viva Espana! Каталонцы бунтуют на улицах Барселоны, критикуя Пучдемона

    В отличие от прошлых манифестаций, эта акция собрала защитников испанской короны – тысячи граждан с флагами Испании выкрикивают лозунги с критикой главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона. 

    Viva Espana! Каталонцы бунтуют на улицах Барселоны, критикуя Пучдемона

    Как сообщает корреспондент ФАН, людей очень много, десятки тысяч, при этом на марше представлены все возрастные группы и социальные слои, от школьников до пенсионеров.

    На улицах много членов испанских молодежных движений, спонсируемых Мадридом. Они раздают флаги и наклейки с испанскими флагами, многие поют гимн «Viva España».

    Viva Espana! Каталонцы бунтуют на улицах Барселоны, критикуя Пучдемона

    Вопреки сообщениям некоторых СМИ, на здании правительства в Барселоне флаг Испании не снят и висит рядом с флагом Каталонии. При этом в целом город расцвечен флагами сторонников независимости и наклейками "Si", символизирующими поддержку действий сторонников отделения.

    Viva Espana! Каталонцы бунтуют на улицах Барселоны, критикуя Пучдемона

    Из-за демонстраций противников и сторонников отделения Каталонии, которые идут в Барселоне уже около месяца, для туристов отменяются или переносятся традиционные экскурсии. Однако сами акции также привлекают туристов и являются дополнительным аттракционом для них.

    Viva Espana! Каталонцы бунтуют на улицах Барселоны, критикуя Пучдемона

    При этом, как сообщает корреспондент ФАН, на улицах Барселоны не видно конфликтов между сторонниками или противниками независимости – оппоненты просто стараются не ходить на акции противников.

    Viva Espana! Каталонцы бунтуют на улицах Барселоны, критикуя Пучдемона

    В небе Барселоны летают полицейские вертолеты, им свистят и кричат какие-то нелицеприятные ругательства про Пучдемона, сообщает корреспондент ФАН.

    Viva Espana! Каталонцы бунтуют на улицах Барселоны, критикуя Пучдемона

    На улицах огромное количество съёмочных тв-групп всех топовых мировых СМИ, много машин «скорой помощи», волонтеров «Красного креста» и других благотворительных организаций. 

    Viva Espana! Каталонцы бунтуют на улицах Барселоны, критикуя Пучдемона

    Общим движением групп протестующих руководят общественные активисты, а не полиция.

    Чернокожие меньшинства воспользовались ситуацией и открыли торговлю испанскими флагами и другими сувенирами прямо в толпе протестующих.

    Viva Espana! Каталонцы бунтуют на улицах Барселоны, критикуя Пучдемона

    Сообщается, что охрана общественного порядка усилена, но полиции на улицах крайне немного. При этом у Барселоны новый начальник полиции, утверждённый Мадридом.

    Корреспондент ФАН продолжает движение с колонной протестующих по Барселоне, к вечеру мы опубликуем полный репортаж с места событий.

    Автор: Марина Бойцова специально для ФАН Барселона
    #каталония #барселона
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Viva Espana! Каталонцы бунтуют на улицах Барселоны, критикуя Пучдемона

        Viva Espana! Каталонцы бунтуют на улицах Барселоны, критикуя Пучдемона

        13:50   29 Октября 2017
        86
        В Госдуме ответили анекдотом на заявление Украины о «вторжении» российских подлодок

        В Госдуме ответили анекдотом на заявление Украины о «вторжении» российских подлодок

        12:09   29 Октября 2017
        3616
        Путин поздравил работников городского транспорта с профессиональным праздником

        Путин поздравил работников городского транспорта с профессиональным праздником

        10:29   29 Октября 2017
        181
        Радикалы начали блокаду фабрики Roshen в Виннице

        Радикалы начали блокаду фабрики Roshen в Виннице

        3:21   29 Октября 2017
        808