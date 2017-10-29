Viva Espana! Каталонцы бунтуют на улицах Барселоны, критикуя Пучдемона
Барселона, 29 октября. Возле здания фондовой биржи Барселоны на одной из главных улиц столицы Каталонии, Сareer gran Gracia, собрались десятки тысяч каталонцев. Они пройдут маршем к главной Площади Каталонии, протестуя против независимости, объявленной накануне парламентом провинции, передает с места событий корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).
В отличие от прошлых манифестаций, эта акция собрала защитников испанской короны – тысячи граждан с флагами Испании выкрикивают лозунги с критикой главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона.
Как сообщает корреспондент ФАН, людей очень много, десятки тысяч, при этом на марше представлены все возрастные группы и социальные слои, от школьников до пенсионеров.
На улицах много членов испанских молодежных движений, спонсируемых Мадридом. Они раздают флаги и наклейки с испанскими флагами, многие поют гимн «Viva España».
Вопреки сообщениям некоторых СМИ, на здании правительства в Барселоне флаг Испании не снят и висит рядом с флагом Каталонии. При этом в целом город расцвечен флагами сторонников независимости и наклейками "Si", символизирующими поддержку действий сторонников отделения.
Из-за демонстраций противников и сторонников отделения Каталонии, которые идут в Барселоне уже около месяца, для туристов отменяются или переносятся традиционные экскурсии. Однако сами акции также привлекают туристов и являются дополнительным аттракционом для них.
При этом, как сообщает корреспондент ФАН, на улицах Барселоны не видно конфликтов между сторонниками или противниками независимости – оппоненты просто стараются не ходить на акции противников.
В небе Барселоны летают полицейские вертолеты, им свистят и кричат какие-то нелицеприятные ругательства про Пучдемона, сообщает корреспондент ФАН.
На улицах огромное количество съёмочных тв-групп всех топовых мировых СМИ, много машин «скорой помощи», волонтеров «Красного креста» и других благотворительных организаций.
Общим движением групп протестующих руководят общественные активисты, а не полиция.
Чернокожие меньшинства воспользовались ситуацией и открыли торговлю испанскими флагами и другими сувенирами прямо в толпе протестующих.
Сообщается, что охрана общественного порядка усилена, но полиции на улицах крайне немного. При этом у Барселоны новый начальник полиции, утверждённый Мадридом.
Корреспондент ФАН продолжает движение с колонной протестующих по Барселоне, к вечеру мы опубликуем полный репортаж с места событий.