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Барселона, 29 октября. Возле здания фондовой биржи Барселоны на одной из главных улиц столицы Каталонии, Сareer gran Gracia, собрались десятки тысяч каталонцев. Они пройдут маршем к главной Площади Каталонии, протестуя против независимости, объявленной накануне парламентом провинции, передает с места событий корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

В отличие от прошлых манифестаций, эта акция собрала защитников испанской короны – тысячи граждан с флагами Испании выкрикивают лозунги с критикой главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона.

Как сообщает корреспондент ФАН, людей очень много, десятки тысяч, при этом на марше представлены все возрастные группы и социальные слои, от школьников до пенсионеров.

На улицах много членов испанских молодежных движений, спонсируемых Мадридом. Они раздают флаги и наклейки с испанскими флагами, многие поют гимн «Viva España».

Вопреки сообщениям некоторых СМИ, на здании правительства в Барселоне флаг Испании не снят и висит рядом с флагом Каталонии. При этом в целом город расцвечен флагами сторонников независимости и наклейками "Si", символизирующими поддержку действий сторонников отделения.

Из-за демонстраций противников и сторонников отделения Каталонии, которые идут в Барселоне уже около месяца, для туристов отменяются или переносятся традиционные экскурсии. Однако сами акции также привлекают туристов и являются дополнительным аттракционом для них.

При этом, как сообщает корреспондент ФАН, на улицах Барселоны не видно конфликтов между сторонниками или противниками независимости – оппоненты просто стараются не ходить на акции противников.

В небе Барселоны летают полицейские вертолеты, им свистят и кричат какие-то нелицеприятные ругательства про Пучдемона, сообщает корреспондент ФАН.

На улицах огромное количество съёмочных тв-групп всех топовых мировых СМИ, много машин «скорой помощи», волонтеров «Красного креста» и других благотворительных организаций.

Общим движением групп протестующих руководят общественные активисты, а не полиция.

Чернокожие меньшинства воспользовались ситуацией и открыли торговлю испанскими флагами и другими сувенирами прямо в толпе протестующих.

Сообщается, что охрана общественного порядка усилена, но полиции на улицах крайне немного. При этом у Барселоны новый начальник полиции, утверждённый Мадридом.

Корреспондент ФАН продолжает движение с колонной протестующих по Барселоне, к вечеру мы опубликуем полный репортаж с места событий.