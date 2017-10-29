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Трамп потребовал от Госдепа США ускорить публикацию переписки Клинтон
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    Трамп потребовал от Госдепа США ускорить публикацию переписки Клинтон

    13:50  29 Октября 2017
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    Трамп потребовал от Госдепа США ускорить публикацию переписки Клинтон

    Вашингтон, 29 октября. Президент США Дональд Трамп призвал Государственный департамент ускорить публикацию электронных писем бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон.

    По данным американского информационного агентства CNN представитель Белого дома рассказал, что президент Трамп хочет добиться от всех федеральных служб работы, которая будет соответствовать требованиям, предписываемым законодательством. Ведомства должны быть открыты для общества.

    Источник отмечает, что Госдеп США располагает порядка 40 тысячами страниц с перепиской Хиллари Клинтон. Закон о раскрытии информации предписывает обнародовать данные письма. Все опубликованные материалы могут значительно продвинуть расследование в отношении бывшего госсекретаря США. Ранее Клинтон была обвинена в компрометировании секретной информации при ведении служебной переписки с личного почтового ящика.

    Трамп потребовал от Госдепа США ускорить публикацию переписки Клинтон

    Автор: Алексей Громов
    #хиллари клинтон #дональд трамп #госдеп сша #переписка
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