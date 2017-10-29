СМИ нашли переписку боевиков ИГ с угрозами в адрес принца Джорджа

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Лондон, 29 октября. В одной из переписок членов запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 в мессенджере Telegram обнаружили угрозы в адрес принца Джорджа, правнука королевы Елизаветы II.

ISIS 'threats to kill Prince George at school' spotted on secret messaging service https://t.co/rMb63Yhj6s pic.twitter.com/NfbCfufXso — Daily Mirror (@DailyMirror) October 29, 2017

Как сообщает Mirror со ссылкой на текст переписки, боевики хотели убить принца в его британской школе.

Отмечается, что после двух незаконных проникновений в учебном заведении усилили меры безопасности.

Напомним, что в сентябре сын британского герцога Кембриджского Уильяма и Кейт Миддлтон, пошел в первый класс.

1 Организация запрещена на территории РФ.