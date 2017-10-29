СМИ нашли переписку боевиков ИГ с угрозами в адрес принца Джорджа
Лондон, 29 октября. В одной из переписок членов запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 в мессенджере Telegram обнаружили угрозы в адрес принца Джорджа, правнука королевы Елизаветы II.
ISIS 'threats to kill Prince George at school' spotted on secret messaging service https://t.co/rMb63Yhj6s pic.twitter.com/NfbCfufXso— Daily Mirror (@DailyMirror) October 29, 2017
Как сообщает Mirror со ссылкой на текст переписки, боевики хотели убить принца в его британской школе.
Отмечается, что после двух незаконных проникновений в учебном заведении усилили меры безопасности.
Напомним, что в сентябре сын британского герцога Кембриджского Уильяма и Кейт Миддлтон, пошел в первый класс.
1 Организация запрещена на территории РФ.