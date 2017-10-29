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СМИ нашли переписку боевиков ИГ с угрозами в адрес принца Джорджа
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    СМИ нашли переписку боевиков ИГ с угрозами в адрес принца Джорджа

    13:52  29 Октября 2017
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    СМИ нашли переписку боевиков ИГ с угрозами в адрес принца Джорджа

    Лондон, 29 октября. В одной из переписок членов запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 в мессенджере Telegram обнаружили угрозы в адрес принца Джорджа, правнука королевы Елизаветы II.

    Как сообщает Mirror со ссылкой на текст переписки, боевики хотели убить принца в его британской школе.

    Отмечается, что после двух незаконных проникновений в учебном заведении усилили меры безопасности.

    Напомним, что в сентябре сын британского герцога Кембриджского Уильяма и Кейт Миддлтон, пошел в первый класс.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Дима Оленин
    #иг #боевики #принц джордж
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