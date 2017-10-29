В России ответили цитатой Александра III на заявление Киева об угрозе от подлодок ЧФ РФ
Москва, 29 октября. Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов ответил на заявление об «угрозе» российских подлодок для Украины. Россияне поддержали депутата, вспомнив слова императора Александра III о двух союзниках России — армии и флоте.
Российский парламентарий Владимир Шаманов напомнил анекдот о подводных лодках в степях Украины, тем самым ответив на заявление Киева о якобы имеющей место «угрозе» от российских подлодок.
«Я напомню предыдущие истории, ходил анекдот про подводные лодки в степях Украины. Поэтому, наверно, генерал вспомнил об этом анекдоте и решил подключить своих покровителей из-за океана», — сказал депутат.
Глава думского комитета добавил, что на базе ВМФ Украины осталось «жалкое наследие 60-х и 70-х годов Советского Союза».
«Да какой у Украины флот? Пять посудин, которые прошлой зимой примерзли к причалу? Зачем гонять наш подводный флот, ради такого хлама? Сам утонет, если раньше не разберут на цветной металл», — написал Арсений.
Некоторые пользователи считают, что реальную угрозу для Украины представляет не Россия, а действующие украинские власти.
«Украина сама для себя угроза, подлодки России тут ни при чем», — отметила Гала П.
«Да вы из без наших подлодок отлично дубасите друг друга», — сказал Сиреневый Лобстер.
А пользователь Рэд Таг вспомнил слова императора Александр III, который считал союзниками Москвы только армию и флот, но отметил, что у Украины их фактически больше.
«Если у России, как говорил Александр III, два союзника — армия и флот, то у Украины целых три — коррупция, пьянство и боевой гопак».
Не остался без внимания и миф о российской угрозе, который так активно муссируется в украинской прессе.
«По радиусу действия бортового вооружения российские подлодки опасны для всего мира, но визг раздается только с соседней фермы», — отметил Юрий Механиков.
Ранее генерал ВСУ Игорь Романенко заявил, что Россия якобы готовится использовать субмарины Черноморского флота против Украины.