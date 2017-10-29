В России ответили цитатой Александра III на заявление Киева об угрозе от подлодок ЧФ РФ

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Москва, 29 октября. Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов ответил на заявление об «угрозе» российских подлодок для Украины. Россияне поддержали депутата, вспомнив слова императора Александра III о двух союзниках России — армии и флоте.

Российский парламентарий Владимир Шаманов напомнил анекдот о подводных лодках в степях Украины, тем самым ответив на заявление Киева о якобы имеющей место «угрозе» от российских подлодок.

«Я напомню предыдущие истории, ходил анекдот про подводные лодки в степях Украины. Поэтому, наверно, генерал вспомнил об этом анекдоте и решил подключить своих покровителей из-за океана», — сказал депутат.



Глава думского комитета добавил, что на базе ВМФ Украины осталось «жалкое наследие 60-х и 70-х годов Советского Союза».

«Да какой у Украины флот? Пять посудин, которые прошлой зимой примерзли к причалу? Зачем гонять наш подводный флот, ради такого хлама? Сам утонет, если раньше не разберут на цветной металл», — написал Арсений.

Некоторые пользователи считают, что реальную угрозу для Украины представляет не Россия, а действующие украинские власти.

«Украина сама для себя угроза, подлодки России тут ни при чем», — отметила Гала П. «Да вы из без наших подлодок отлично дубасите друг друга», — сказал Сиреневый Лобстер.

А пользователь Рэд Таг вспомнил слова императора Александр III, который считал союзниками Москвы только армию и флот, но отметил, что у Украины их фактически больше.

«Если у России, как говорил Александр III, два союзника — армия и флот, то у Украины целых три — коррупция, пьянство и боевой гопак».

Не остался без внимания и миф о российской угрозе, который так активно муссируется в украинской прессе.

«По радиусу действия бортового вооружения российские подлодки опасны для всего мира, но визг раздается только с соседней фермы», — отметил Юрий Механиков.

Ранее генерал ВСУ Игорь Романенко заявил, что Россия якобы готовится использовать субмарины Черноморского флота против Украины.