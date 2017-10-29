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Происшествия
Пропавшего летом петербуржца обнаружили мертвым в машине с трупом собаки
Происшествия
Пропавшего летом петербуржца обнаружили мертвым в машине с трупом собаки
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    Пропавшего летом петербуржца обнаружили мертвым в машине с трупом собаки

    13:18  29 Октября 2017
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    Пропавшего летом петербуржца обнаружили мертвым в машине с трупом собаки

    Санкт-Петербург, 29 октября. Пропавший два месяца назад петербуржец обнаружен мертвым во Фрунзенском районе Петербурга.

    Труп мужчины и его собаки обнаружили в машине Kia Rio на перекрестке улиц Малой Балканской и Димитрова. Предположительно, это 40-летний житель Санкт-Петербурга, который с 10 августа числился в федеральном розыске как без вести пропавший. За два дня до этого мужчина уехал на своем автомобиле Kia Rio из Шушар в неизвестном направлении.

    В настоящее время сотрудники полиции пытаются установить точную причину смерти. В машине также был обнаружен труп маленькой собаки породы той-терьер, передает РЕН ТВ.

    Автор: Алексей Громов
    #петербург #труп #собака #пропавший безвести
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