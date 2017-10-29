Пропавшего летом петербуржца обнаружили мертвым в машине с трупом собаки

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Санкт-Петербург, 29 октября. Пропавший два месяца назад петербуржец обнаружен мертвым во Фрунзенском районе Петербурга.

Труп мужчины и его собаки обнаружили в машине Kia Rio на перекрестке улиц Малой Балканской и Димитрова. Предположительно, это 40-летний житель Санкт-Петербурга, который с 10 августа числился в федеральном розыске как без вести пропавший. За два дня до этого мужчина уехал на своем автомобиле Kia Rio из Шушар в неизвестном направлении.

В настоящее время сотрудники полиции пытаются установить точную причину смерти. В машине также был обнаружен труп маленькой собаки породы той-терьер, передает РЕН ТВ.