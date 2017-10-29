Возможности Су-30СМ: Минобороны ответило на попытку США вытеснить РФ с рынка вооружений

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Министерство обороны России опубликовало в своем аккаунте видеохостинга Youtube ролик, демонстрирующий возможности двухместного многоцелевого истребителя поколения 4+ Су-30СМ. Таким образом Москва рекламирует свою военную технику в условиях новых санкций со стороны США, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

По данным военного ведомства, истребитель для завоевания господства в воздухе способен наносить удары по воздушным, надводным и наземным целям днем и ночью в простых и очень сложных метеоусловиях.

«Это отличный образец воздушной техники. Да, он не обладает технологией «стелс», но ему это и не нужно, потому что Су-30СМ самостоятельно ищет воздушные и наземные цели при помощи собственных мощных радаров. Кстати, для самолетов поколения 4++ Су-30СМ и Су-34 характерна возможность самостоятельной разведки целей без ассистирования самолета ДРЛО», — поясняет летчик-инструктор, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов.

Необходимо отметить, что маневренность и летные качества Су-30СМ позволяют летчикам выполнять сложнейшие фигуры одиночного и группового пилотажа, среди которых «колокол», «кобра», «плоский штопор», «петля Нестерова».

В свою очередь, военный аналитик Андрей Кошкин считает, что Минобороны РФ могло опубликовать видео полетов Су-30СМ как своеобразный ответ на новые санкции США с целью привлечь внимание мировой общественности к этому прекрасному образцу российской инженерной мысли. Дело в том, что в минувшую пятницу США опубликовали список российских организаций и компаний, сотрудничество с которыми может быть чревато введением американских санкций. Туда вошли наши спецслужбы и 33 предприятия оборонно-промышленного комплекса РФ.

«У меня нет никакого сомнения в том, что такого рода давлением США стараются вытеснить с рынка вооружений наиболее добротные образцы российского ВПК. Ранее в Вашингтоне не стесняясь говорили о том, что предыдущие санкции связаны с «Северным потоком-2» и в принципе направлены против нефтяных компаний РФ. И вот теперь они пытаются вытеснить Россию и с рынка вооружений», — говорит Кошкин.

При этом собеседник ФАН утверждает, что Москва готова бороться за этот рынок и предлагает свою продукцию, которая значительно превосходит американские аналоги по характеристикам, надежности и при этом обходится дешевле.

«Мы просто планово производим современную высокотехнологичную продукцию, которая благодаря ее работе в Сирийской арабской республике показывает мировым лидерам превосходство нашей военной инженерной школы. И наша техника действительно получает повсеместное признание, поэтому у них и возникает желание ее приобрести, что буквально бесит Вашингтон. Вот он и пытается купировать эти сделки. Это, мягко говоря, использование грязных приемов от бессилия. Но я уверен, что мировое доминирование США уже заканчивается, и вскоре на политическую и военно-техническую арену выйдут другие игроки, с которыми можно будет работать нормально», — заключил военный аналитик.

Напомним, американское издание New York Times сообщило, что в новый санкционный список вошли ФСБ, СВР, ГРУ и 33 предприятия ОПК, включая «Рособоронэкспорт», «Ижмаш», «Калашников», «Ростех», «МиГ», «Сухой» и «Туполев». Все они уже находятся под санкциями США, но теперь угроза их введения нависла над контрагентами российских предприятий.