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В Госдепе лишь пара человек знают, где находится Украина — Погребинский
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    В Госдепе лишь пара человек знают, где находится Украина — Погребинский

    13:20  29 Октября 2017
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    В Госдепе лишь два-три человека знают, где находится Украина — Погребинский

    Киев, 29 октября. Руководитель Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский рассказал об истинном значении Украины для Госдепа США.

    Эксперт в области политологии рассказал журналистам, что недавно он общался с американцами, которые имеют контакты в Государственном департаменте США. Погребинский заявил, что Украина и украинская тематика чрезвычайно мало интересуют представителей Госдепа.

    «Там буквально есть пару человек, которые представляют где она находится, помнят какие у нее проблемы и так далее», — сказал Михаил Погребинский, передает «Политнавигатор».

    Эксперт подчеркнул, что лишь несколько человек могут с ходу вспомнить какие-либо конкретные проблемы Украины. Погребинский считает, что с момента последней встречи Курта Волкера с помощником президента России Владиславом Сурковым, специальный представитель США по Украине использовал все это время для того, чтобы объяснить этим нескольким людям, включая Рекса Тиллерсона, о чем шла речь во время разговора.

    Автор: Алексей Громов
    #украина #михаил погребинский #курт волкер #госдеп сша
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