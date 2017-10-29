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Рассекречены документы о планах США применить биологическое оружие против Кубы
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    Рассекречены документы о планах США применить биологическое оружие против Кубы

    13:00  29 Октября 2017
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    Рассекречены документы о планах США применить биологическое оружие против Кубы

    Москва, 29 октября. Американские спецслужбы и Пентагон рассматривали возможность уничтожения сельскохозяйственного урожая на территории Кубы с помощью биологических средств. Об этом говорится в документах, рассекреченных Национальным архивом США.

    План уничтожения кубинского урожая с помощью специальных биологических веществ обсуждался представителями американских спецслужб и Пентагона в сентябре 1962 года. Соответствующую идею на встрече спецгруппы, посвященной проведению операции «Мангуст», озвучил американский генерал.

    Американский генерал Картер предложил использовать «биологические агенты, замаскированные под вещества природного происхождения» для уничтожения сельскохозяйственного урожая Кубы. При этом генерал отметил опасность проведения подобной операции, так как в конечном итоге могла раскрыться причастность США.

    Кроме того, в документе содержится информация о необходимости рассмотреть план атаки на советский персонал, который в тот момент находился на территории Кубы. Однако более подробная информация о планах атаки на советский персонал в документах отсутствует.

    Ранее по указанию президента США Дональда Трампа Национальный архив рассекретил около трех тысяч документов, которые касаются убийства экс-президента США Джона Кеннеди в 1963 году.

    Автор: Алексей Громов
    #сша #трамп #пентагон #биологическое оружие #куба #кеннеди
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