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Политика
Рассекречены документы о планах США применить биологическое оружие против Кубы
Украина
Клинцевич назвал цель Волкера на Украине
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    Клинцевич назвал цель Волкера на Украине

    13:19  29 Октября 2017
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    Клинцевич назвал цель Волкера на Украине

    Москва, 29 октября. Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал визит спецпредставителя США по Украине Курта Волкера в Киев и его последние громкие заявления.

    Отметим, что в ходе встречи с президентом Украины Петром Порошенко Волкер заявил о том, что резолюцию СБ ООН по миротворцам в Донбассе могут подготовить уже в этом году.

    По словам сенатора, Волкер всеми силами дает понять, что назначен на Украину, чтобы сорвать Минские соглашения. Клинцевич напомнил, что США рассматривают возможность поставок оружия на Украину, а также пытаются продвинуть резолюцию СБ ООН по миротворцам в Донбассе в украинской редакции.

    «С момента вступления Курта Волкера в должность спецпредставителя США по Украине я не припомню ни одного его шага, направленного на снижение военной напряженности в Донбассе», — заявил Клинцевич.

    Клинцевич назвал цель Волкера на Украине

    Клинцевич уверен, что личность самого спецпредставителя играет значимую роль в той политике, которую он проводит на Украине.

    Автор: Дима Оленин
    #украина #клинцевич #волкер
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