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Происшествия
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Жители Югры спасли застрявшего медведя с помощью КамАЗа и сняли его на видео
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    Жители Югры спасли застрявшего медведя с помощью КамАЗа и сняли его на видео

    12:48  29 Октября 2017
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    Жители Югры спасли застрявшего медведя с помощью КамАЗа и сняли его на видео

    Нижневартовск, 29 октября. Вахтовики в Югре спасли застрявшего в окне бытовки медведя.

    В Югре косолапый лесной гость заглянул в одну из бытовок с целью поживиться продуктами. Медведю удалось пробраться в вахтовый вагончик через окно, но после пиршества визитер явно поправился и на обратном пути застрял в узком проеме, наглядно проиллюстрировав последствия плотного завтрака в гостях, а также недостатки маленьких выходов.

    Рабочие-вахтовики с удивлением обнаружили бурого гостя и решили ему помочь. Медведь, разумеется, посчитал, что его ждет расплата за похищенную еду и попытался оказать сопротивление. Чтобы мишка не сильно нервничал, приехавшие специалисты вкололи ему снотворное.

    Оценив внушительные размеры медведя, рабочие решили использовать грузовик КамАЗ для спасения лесного хозяина. Животному привязали лапы и аккуратно извлекли из оконного проема. Процесс извлечения мишки сняли на камеру мобильного телефона.

    Медведь был спасен, а в бытовом вагончике рабочим придется провести генеральную уборку.

     

    Автор: Алексей Громов
    #нижневартовск #медведь #спасение #югра
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