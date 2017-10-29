Жители Югры спасли застрявшего медведя с помощью КамАЗа и сняли его на видео

В Избранное

Нижневартовск, 29 октября. Вахтовики в Югре спасли застрявшего в окне бытовки медведя.

В Югре косолапый лесной гость заглянул в одну из бытовок с целью поживиться продуктами. Медведю удалось пробраться в вахтовый вагончик через окно, но после пиршества визитер явно поправился и на обратном пути застрял в узком проеме, наглядно проиллюстрировав последствия плотного завтрака в гостях, а также недостатки маленьких выходов.

Рабочие-вахтовики с удивлением обнаружили бурого гостя и решили ему помочь. Медведь, разумеется, посчитал, что его ждет расплата за похищенную еду и попытался оказать сопротивление. Чтобы мишка не сильно нервничал, приехавшие специалисты вкололи ему снотворное.

Оценив внушительные размеры медведя, рабочие решили использовать грузовик КамАЗ для спасения лесного хозяина. Животному привязали лапы и аккуратно извлекли из оконного проема. Процесс извлечения мишки сняли на камеру мобильного телефона.

Медведь был спасен, а в бытовом вагончике рабочим придется провести генеральную уборку.