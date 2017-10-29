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Норвежские спасатели обнаружили обломки упавшего российского вертолета Ми-8
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    Норвежские спасатели обнаружили обломки упавшего российского вертолета Ми-8

    12:31  29 Октября 2017  /обновлено: 12:31  29 Октября 2017
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    Норвежские спасатели обнаружили обломки упавшего российского вертолета Ми-8

    Мурманск, 29 октября. Обломки российского вертолета Ми-8 обнаружены в море в районе архипелага Шпицберген на глубине около 200 метров. Об этом сообщает спасательный центр Северной Норвегии.

    По данным ведомства обломки российского вертолета Ми-8 были обнаружены на дне моря в двух километрах к северо-востоку от мыса Хеер на глубине 209 метров.

    «Поисково-спасательная операция, проводившаяся координационным спасательным центром по Северной Норвегии, завершена. Полиция будет отвечать за операцию по поиску тел жертв катастрофы», — говорится в сообщении.

    Напомним, 26 октября российский вертолет Ми-8, на борту которого находились восемь человек, потерпел крушение в море, в нескольких километрах от архипелага Шпицберген в районе населенного пункта Баренцбург.            

    Автор: Алексей Громов
    #норвегия #вертолет #ми-8 #крушение #шпицберген #баренцбург
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