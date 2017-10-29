Норвежские спасатели обнаружили обломки упавшего российского вертолета Ми-8

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Мурманск, 29 октября. Обломки российского вертолета Ми-8 обнаружены в море в районе архипелага Шпицберген на глубине около 200 метров. Об этом сообщает спасательный центр Северной Норвегии.

По данным ведомства обломки российского вертолета Ми-8 были обнаружены на дне моря в двух километрах к северо-востоку от мыса Хеер на глубине 209 метров.

«Поисково-спасательная операция, проводившаяся координационным спасательным центром по Северной Норвегии, завершена. Полиция будет отвечать за операцию по поиску тел жертв катастрофы», — говорится в сообщении.

Напомним, 26 октября российский вертолет Ми-8, на борту которого находились восемь человек, потерпел крушение в море, в нескольких километрах от архипелага Шпицберген в районе населенного пункта Баренцбург.