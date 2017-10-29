Там погода лучше: Турчинов заявил, что украинский оркестр скоро сыграет в Донецке, Луганске и Крыму

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Киев, 29 октября. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов выступил на торжественном открытии моста через реку Северский Донец в Рубежном Луганской области.

На мероприятии также присутствовал оркестр Госсслужбы транспорта, который удостоился комментария со стороны спикера СНБО.

В ходе выступления Турчинов выразил уверенность, что уже скоро оркестр будет играть в Луганске, Донецке и Крыму.

«Убежден, что такой классный оркестр будет играть в освобожденном Луганске, играть в освобожденном Донецке, и в Крыму. Там погода лучше, значит, будем играть», — заявил Турчинов.

Он также отметил, что открытие нового инфраструктурного объекта обеспечит соединение на дороге между Рубежным и Лисичанском.

Киев продолжает восстанавливать инфраструктуру в регионе, несмотря на продолжающийся вооруженный конфликт в стране, добавил Турчинов.

Напомним, что весной 2014 года на полуострове Крым прошел референдум о присоединении полуострова к России. Подавляющее большинство крымчан проголосовали за воссоединение с РФ. Жители ДНР и ЛНР заявили о независимости своих регионов на фоне государственного переворота в стране, который также произошел в 2014 году.