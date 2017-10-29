В Госдуме ответили анекдотом на заявление Украины о «вторжении» российских подлодок

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Москва, 29 октября. Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов прокомментировал заявление представителя украинского военного ведомства о якобы имеющейся угрозе, исходящей от российских подводных лодок, отметив, что подобные заявления являются безосновательными.

Ранее генерал-лейтенант вооруженных сил Украины Игорь Романенко заявил, что Россия планирует использовать подводные лодки Черноморского флота «для вторжения на Украину».

«Абсолютно никаких оснований нет (для заявления Романенко). Я напомню предыдущие истории, ходил анекдот про подводные лодки в степях Украины. Поэтому, наверно, … генерал вспомнил об этом анекдоте и решил подключить своих покровителей из-за океана», — сказал Шаманов в комментарии РИА Новости.

Он также добавил, что Украина не обладает плавсредствами, которые способны хотя бы перемещаться, так как в распоряжении Киева осталось только «жалкое наследие» 60-х и 70-х годов Советского союза. При этом заявление украинского генерала демонстрирует его непрофессионализм, поэтому «даже смешно говорить о том, что Россия будет использовать против Украины подводные лодки».

Шаманов подчеркнул, что украинские военные разрушат свои вооруженные силы и страну пьянством, о котором накануне рассказал главный военный прокурор Украины.

Ранее главный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что с 2014 года небоевые потери ВСУ и других военизированных формирований превысили 10 тысяч человек. Причиной таких колоссальных потерь Матиос считает злоупотребление алкоголем и халатное отношение к службе в рядах ВСУ.