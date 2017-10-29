Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Пропавшего летом петербуржца обнаружили мертвым в машине с трупом собаки
Политика
В Госдуме ответили анекдотом на заявление Украины о «вторжении» российских подлодок
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В Госдуме ответили анекдотом на заявление Украины о «вторжении» российских подлодок

    12:09  29 Октября 2017  /обновлено: 12:11  29 Октября 2017
    2985

    В Госдуме ответили анекдотом на заявление Украины о «вторжении» российских подлодок

    Москва, 29 октября. Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов прокомментировал заявление представителя украинского военного ведомства о якобы имеющейся угрозе, исходящей от российских подводных лодок, отметив, что подобные заявления являются безосновательными.

    Ранее генерал-лейтенант вооруженных сил Украины Игорь Романенко заявил, что Россия планирует использовать подводные лодки Черноморского флота «для вторжения на Украину».

    «Абсолютно никаких оснований нет (для заявления Романенко). Я напомню предыдущие истории, ходил анекдот про подводные лодки в степях Украины. Поэтому, наверно, … генерал вспомнил об этом анекдоте и решил подключить своих покровителей из-за океана», — сказал Шаманов в комментарии РИА Новости.

    Он также добавил, что Украина не обладает плавсредствами, которые способны хотя бы перемещаться, так как в распоряжении Киева осталось только «жалкое наследие» 60-х и 70-х годов Советского союза. При этом заявление украинского генерала демонстрирует его непрофессионализм, поэтому «даже смешно говорить о том, что Россия будет использовать против Украины подводные лодки».

    Шаманов подчеркнул, что украинские военные разрушат свои вооруженные силы и страну пьянством, о котором накануне рассказал главный военный прокурор Украины.

    Ранее главный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что с 2014 года небоевые потери ВСУ и других военизированных формирований превысили 10 тысяч человек. Причиной таких колоссальных потерь Матиос считает злоупотребление алкоголем и халатное отношение к службе в рядах ВСУ.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #украина #шаманов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В Госдуме ответили анекдотом на заявление Украины о «вторжении» российских подлодок

        В Госдуме ответили анекдотом на заявление Украины о «вторжении» российских подлодок

        12:09   29 Октября 2017
        2985
        Путин поздравил работников городского транспорта с профессиональным праздником

        Путин поздравил работников городского транспорта с профессиональным праздником

        10:29   29 Октября 2017
        170
        Радикалы начали блокаду фабрики Roshen в Виннице

        Радикалы начали блокаду фабрики Roshen в Виннице

        3:21   29 Октября 2017
        752
        Бортник: Акция Саакашвили не нужна России – это проект США

        Бортник: Акция Саакашвили не нужна России – это проект США

        17:41   28 Октября 2017
        3187