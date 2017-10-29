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С Путиным лучше дружить: в Британии отреагировали на ракетные испытания в России
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    С Путиным лучше дружить: в Британии отреагировали на ракетные испытания в России

    14:00  29 Октября 2017
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    Британцы отреагировали на ракетные испытания в России

    Лондон, 29 октября. Британские СМИ заявили, что российские ракеты могут уничтожать целые страны одним ударом.

    Последние пуски российских межконтинентальных баллистических ракет, которые состоялись 26 октября, стали главной темой британских таблоидов The Sun, Mirror и Daily Mail. В ходе испытаний в рамках тренировки по управлению Стратегическими ядерными силами с космодрома Плесецк была запущена МБР «Тополь». Издания заявили, что российские ракеты «способны уничтожать целые страны одним ударом». 

    Иностранные интернет-пользователи были поражены мощью российских ракет и прокомментировали публикации западных СМИ. Британцы отмечают, что предпочли бы дружить с президентом РФ Владимиром Путиным.

    ThePatriot:
    "Хватит одной ракеты, чтобы уничтожить всю Великобританию, а у них таких 10 тысяч. Вот поэтому они никогда не будут воспринимать нас всерьез. Мы как джек-рассел-терьер в мире политики".

    Mr European (Лондон):
    "Путин не идиот, я бы предпочел дружить с ним, чем быть врагами".

    Rex (Йоркшир):
    "В этом время ЕС продолжает провокации и давление на Востоке, пытаясь повлиять, подкупить и дестабилизировать Украину. Раздражать медведя — исключительно глупая политика, и в один прекрасный день дураки-строители евро-империи могут зайти слишком далеко".

    Ttruthurts:
    "Мы все знаем, как Запад постоянно говорит, что Россия все преувеличивает. Россия на несколько световых лет дальше, чем думаете".

     

    Автор: Алексей Громов
    #великобритания #тополь #рф #ракеты #мбр
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