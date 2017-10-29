С Путиным лучше дружить: в Британии отреагировали на ракетные испытания в России

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Лондон, 29 октября. Британские СМИ заявили, что российские ракеты могут уничтожать целые страны одним ударом.

Последние пуски российских межконтинентальных баллистических ракет, которые состоялись 26 октября, стали главной темой британских таблоидов The Sun, Mirror и Daily Mail. В ходе испытаний в рамках тренировки по управлению Стратегическими ядерными силами с космодрома Плесецк была запущена МБР «Тополь». Издания заявили, что российские ракеты «способны уничтожать целые страны одним ударом».

Иностранные интернет-пользователи были поражены мощью российских ракет и прокомментировали публикации западных СМИ. Британцы отмечают, что предпочли бы дружить с президентом РФ Владимиром Путиным.

ThePatriot:

"Хватит одной ракеты, чтобы уничтожить всю Великобританию, а у них таких 10 тысяч. Вот поэтому они никогда не будут воспринимать нас всерьез. Мы как джек-рассел-терьер в мире политики". Mr European (Лондон):

"Путин не идиот, я бы предпочел дружить с ним, чем быть врагами". Rex (Йоркшир):

"В этом время ЕС продолжает провокации и давление на Востоке, пытаясь повлиять, подкупить и дестабилизировать Украину. Раздражать медведя — исключительно глупая политика, и в один прекрасный день дураки-строители евро-империи могут зайти слишком далеко". Ttruthurts:

"Мы все знаем, как Запад постоянно говорит, что Россия все преувеличивает. Россия на несколько световых лет дальше, чем думаете".