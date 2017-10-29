Сирия больше не «поле чудес» для желающих заработать: ИГ погибает, и наемники устремились домой

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На стороне боевиков «Исламского государства»1, «Джебхат Фатх аш-Шам»1 (организации запрещены в РФ) и других террористических группировок воюют не только идейные сторонники радикального исламизма, но и иностранные наемники, желающие, прежде всего, заработать. Новоиспеченные джихадисты, многие из которых, вполне возможно, разделяют часть убеждений ИГИЛовцев, прибывают со всего мира.

В рядах террористов в Сирии сопротивление правительственной Сирийской арабской армии (САА) и российским ВКС оказывают тысячи наемников из Франции, Великобритании, Бельгии, Германии, Китая, стран СНГ, а также многих других государств. Например, по оценкам западных аналитиков, на стороне одного только «Исламского государства» по состоянию на весну 2016-го года воевало до 30 тысяч бойцов из других стран. После их количество начало постепенно снижаться, поскольку приток новых рекрутов начал от месяца к месяцу падать из-за военных неудач террористической организации.

Несомненно, эта тенденция связана с появлением в САР авиационной группировки ВКС РФ, которые вместе с правительственными войсками Сирии зачистили от террористов обширные территории, сдвинув линию фронта с ИГ далеко на восток — в приграничную провинцию Дейр эз-Зор. В настоящий момент борьба с терроризмом в этом ключевом регионе продолжается, и боевики теперь все ближе к окончательному поражению в Сирии.

Однако куда после уничтожения «Исламского государства», крупнейшей террористической организации, отправятся наемники, выступавшие на стороне радикалов? Чем опасно их возвращение на родину? Об этом читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин убежден, что правительствам государств необходимо приложить максимальные усилия для того, чтобы помешать возвращению наемников, ставших частью террористических группировок. Подобные элементы, впитавшие идеологию ваххабизма, несомненно, станут серьезной угрозой для мирного существования своей родины. Эксперт также напомнил, что одной из главных целей кампании российских сил в САР как раз является препятствование возвращению выходцев из РФ, воевавших за ИГ, в нашу страну.

«Те идейные платформы, которые предлагают исламские фундаменталисты, таят в себе большое коварство — сами по себе они очень гибкие. В частности, главари готовы рекрутировать наемников по всему миру. Это действительно страшный механизм террористов, который доказал свою эффективность в Сирии. За боевиков воевали тысячи наемников, и самое ужасное, что сейчас многие из них собираются разъехаться по домам. Это великая угроза для национальной безопасности тех государств, куда они намерены вернуться: эти люди успели получить богатый опыт ведения боевых действий и, кроме того, они будут готовы посодействовать дестабилизации в своей стране».

Большинство наемников — выходцы из европейских стран, подчеркивает Андрей Кошкин. Заметное учащение случаев терактов на Западе является показателем того, что боевики уже постепенно возвращаются с Ближнего Востока, но отнюдь не для того, чтобы заново начать мирную жизнь.

«Наемники съезжаются в Сирию и Ирак со всего мира. Есть данные, что в последние годы из Европы прибыло примерно пять тысяч бойцов. Туда они теперь и будут возвращаться. В ходе следственных мероприятий после терактов спецслужбы сталкиваются с тем, что если не все, то, по крайней мере, значительная часть группы боевиков, осуществлявших тот или иной террористический акт, либо непосредственно воевали в САР, либо имели отношение к центрам подготовки ИГИЛ»1.

Соответственно, действия наших российских сил на территории арабской республики направлены, прежде всего, на обеспечение безопасности, подчеркивает военный эксперт. Ликвидация террористов на территории САР, несомненно, позволит минимизировать случаи переброски боевиков-исламистов в Россию.

«В настоящее время сети террористических группировок в Европе довольно активно пополняются бойцами ИГ, прибывшими из Сирии. Российская сторона, например, не раз заявляла, что действуя против «Исламского государства» в САР вместе с законным правительством республики, она в первую очередь борется за обеспечение своей безопасности».

1 Организация запрещена на территории РФ.