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Происшествия
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Туристический автобус перевернулся в Анталье, есть пострадавшие
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    Туристический автобус перевернулся в Анталье, есть пострадавшие

    11:59  29 Октября 2017
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    Туристический автобус перевернулся в Анталье, есть пострадавшие

    Аксеки, 29 октября. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 18 человек.

    Турецкое информационное агентство Anadolu сообщает со ссылкой на местную полицию, что ДТП с участием туристического автобуса произошло в провинции Анталья в районе Аксеки. Автобус перевозил группу из 27 туристов из Антальи в Конью.

    В результате дорожно-транспортного происшествия автобус вылетел с трассы и перевернулся, пострадали 18 граждан Японии, отмечает источник. На место происшествия выехали медики. По последним данным российских туристов в автобусе не было, пишет «Газета.ру».

     

    Автор: Алексей Громов
    #турция #дтп #автобус #анталья
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