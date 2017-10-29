Туристический автобус перевернулся в Анталье, есть пострадавшие

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Аксеки, 29 октября. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 18 человек.

Турецкое информационное агентство Anadolu сообщает со ссылкой на местную полицию, что ДТП с участием туристического автобуса произошло в провинции Анталья в районе Аксеки. Автобус перевозил группу из 27 туристов из Антальи в Конью.

В результате дорожно-транспортного происшествия автобус вылетел с трассы и перевернулся, пострадали 18 граждан Японии, отмечает источник. На место происшествия выехали медики. По последним данным российских туристов в автобусе не было, пишет «Газета.ру».