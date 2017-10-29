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Сирия, 29 октября. ИГ провело контрнаступление в районе станции «Т-2» на юго-западе провинции Дейр эз-Зор. Один из командиров «Ан-Нусры»*** был застрелен в городе Хан Шейхун в Идлибе. «Тахрир Аш-Шам» перекрыла путь гуманитарному конвою ООН в Дамаске, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: оказывают поддержку САА в провинции Дейр эз-Зор; нанесли авиаудары по ИГ к северо-востоку от Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают бои с террористами ИГ в Дейр эз-Зоре.

«Исламское государство»: заявляет, что САА и ее союзники понесли потери в результате взрыва «джихад-мобиля» в районах Аль-Уммаль и Аль-Арфи в городе Дейр эз-Зор; провело контрнаступление в районе станции «Т-2» на юго-западе Дейр эз-Зора.

«Тахрир Аш-Шам»: перекрыла дорогу гуманитарному конвою к югу от Дамаска; потеряла одного из высокопоставленных командиров в результате нападения неизвестных боевиков южнее Идлиба; продолжает столкновения с ИГ в районе деревни Ат-Тутех к северо-востоку от Хамы.

«Файлак Аш-Шам»: утверждает, что боевики отбили атаку САА и нанесли ей урон на западе Алеппо.

Провинция Дамаск

Информационный портал Sputnik News сообщает о том, что боевики антиправительственной коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам», во главе которой стоит «Джебхат Ан-Нусра»1, перекрыли путь гуманитарному конвою Организации Объединенных Наций (ООН). Радикалы потребовали плату за проезд в размере пяти тысяч пакетов с продовольствием, в чем им было отказано. Гумпомощь предназначалась жителям оккупированных исламистами территорий южнее Дамаска. Известно, что в первую очередь грузовики направлялись в населенный пункт Ялда. Напомним, районы делят между собой террористы «Исламского государства»1 и силы вооруженной оппозиции, которые также нередко ведут бои друг с другом.

Провинция Алеппо

На западных окраинах Алеппо вновь отмечаются вооруженные столкновения между исламистскими формированиями и правительственными войсками. Согласно данным оппозиционного военного источника в социальной сети Twitter (Ly___L1), радикалы союзной «Ан-Нусре» группировки «Файлак Аш-Шам» отбили атаку Сирийской арабской армии (САА) в районе Ар-Рашидин на западе административного центра провинции. Как утверждает Twitter-канал, в ходе боев были убиты два солдата сил САР, еще девять военнослужащих получили ранения. Тем не менее официального подтверждения данные сведения пока не получили.

Провинция Дейр эз-Зор

Ранее сообщалось о том, что под контроль правительственной армии перешли районы Аль-Уммаль и Аль-Арфи, однако позднее радикалы «Исламского государства» прибегли к атаке с участием террориста-смертника. Несмотря на то, что утраченные территории вернуть ИГ не удалось, как заявляет подконтрольное террористической группировке информагентство «Аль-Амак», несколько солдат сирийских подразделений и их союзников погибли в результате взрыва. Правительственные источники данную информацию, тем не менее, пока не подтверждали.

Между тем в юго-западной части Дейр эз-Зора в районе недавно освобожденной станции «Т-2» боевики ИГ также провели контрнаступление, передает агентство новостей Al Masdar News. Отряды ИГИЛ1 действовали во время песчаной бури, однако при поддержке со стороны российской авиации нападение ИГИЛовцев было отражено. По информации военных источников AMN, проправительственные силы «Хезболлы» и «Лива Фатимиюн» потеряли порядка десяти своих бойцов убитыми и ранеными. Напомним, армия САР вместе с ополченцами-шиитами и при поддержке ВКС РФ продолжает планомерно продвигаться в сторону города Абу Кемаль, террористы, в свою очередь, оказывают ожесточенное сопротивление.

Провинция Идлиб

Еще один высокопоставленный командир объединения «Тахрир Аш-Шам» был убит к югу от административного центра региона. Как передает информационное агентство Al Masdar News, Абу Абдель-Рахман Аль-Мухайер был застрелен неизвестными боевиками в городе Хан Шейхун. Местные активисты сообщают, что Аль-Мухайер находился в автомобиле, когда нападавшие открыли огонь. За последние пять дней это уже четвертый лидер террористического формирования, ликвидированный вооруженными радикалами. До сих пор неизвестно, какая их антиправительственных организаций ответственна за нападение.

Провинция Хама

К северо-востоку от столицы провинции продолжает действовать небольшой анклав «Исламского государства». Телеканал Halab Today TV сообщает о том, что военные самолеты российских ВКС нанесли как минимум семь точечных авиаударов по военным объектам террористов ИГИЛ на окраине деревни Аль-Шакузия. Никакой информации об итогах боевых вылетов пока не поступало.

Тем временем боевики антиправительственного альянса «Тахрир Аш-Шам» противостоят ИГИЛовцам в районе деревни Ат-Тутех. О потерях сторон не сообщается.

Ирак

Согласно заявлению командования вооруженных сил Ирака, в течение трех дней с начала военной операции по освобождению провинции Аль-Анбар были уничтожены по меньшей мере семьдесят боевиков, три командных пункта, а также более трехсот взрывных устройств, заложенных боевиками «Исламского государства». Кроме того, тридцать три деревни были зачищены от радикалов ИГ. Как передает новостное агентство Iraqi News, среди освобожденных деревень — Аль-Хасу, Аль-Ширвана, Аль-Тазалия, Аль-Заллах, Аль-Авани, Лехайба, Аль-Назва и Аль-Саадия. Напомним, правительственные иракские войска действуют при поддержке ополченческих отрядов «Хашд Аш-Шааби». Премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади объявил о начале кампании по зачистке западной части Аль-Анбара в четверг. Крупнейшие города провинции Аль-Каим и Рава были захвачены экстремистской группировкой в 2014 году.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)