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Общество
Медведев вслед за Путиным поздравил работников автотранспорта
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    Медведев вслед за Путиным поздравил работников автотранспорта

    12:00  29 Октября 2017
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    Медведев вслед за Путиным поздравил работников автотранспорта

    Москва, 29 октября. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подчеркнул важность профессиональных качеств сотрудников транспортного комплекса в экономике страны, сообщает пресс-служба правительства РФ.

    «Благодаря вам миллионы тонн грузов доставляются по самым разным адресам в любые регионы. На заводы и фабрики, в больницы и аптеки, школы и детские сады», — отмечается в поздравительной телеграмме Медведева.

    По словам премьера, профессионализм работников транспорта прямо влияет на развитие торговли, сельского хозяйства, промышленности в стране.

    Медведев также отметил, что работа шофера требует собранности, мгновенной реакции, большого внимания, так как на дорогах постоянно происходят внештатные ситуации.

    Медведев вслед за Путиным поздравил работников автотранспорта

    Ранее президент России Владимир Путин поздравил работников городского транспорта с профессиональным праздником. Глава государства заявил о важности данного комплекса в развитии российской экономики и укреплении межрегиональных связей.

    По словам Путина, человеческая жизнь все чаще зависит от надежной и качественной работы сотрудников городского и автомобильного транспорта.

    Автор: Дима Оленин
    #путин #медведев #транспорт
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