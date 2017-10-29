Медведев вслед за Путиным поздравил работников автотранспорта

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Москва, 29 октября. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подчеркнул важность профессиональных качеств сотрудников транспортного комплекса в экономике страны, сообщает пресс-служба правительства РФ.

«Благодаря вам миллионы тонн грузов доставляются по самым разным адресам в любые регионы. На заводы и фабрики, в больницы и аптеки, школы и детские сады», — отмечается в поздравительной телеграмме Медведева.

По словам премьера, профессионализм работников транспорта прямо влияет на развитие торговли, сельского хозяйства, промышленности в стране.

Медведев также отметил, что работа шофера требует собранности, мгновенной реакции, большого внимания, так как на дорогах постоянно происходят внештатные ситуации.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил работников городского транспорта с профессиональным праздником. Глава государства заявил о важности данного комплекса в развитии российской экономики и укреплении межрегиональных связей.

По словам Путина, человеческая жизнь все чаще зависит от надежной и качественной работы сотрудников городского и автомобильного транспорта.