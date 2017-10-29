Гривне прогнозируют крах: главу Минфина Украины обвинили во лжи после поездки в США

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Киев, 29 октября. Политолог Валерий Песецкий обвинил главу Минфина Украины Александра Данилюка во лжи после переговоров министра с представителями МВФ в США. Эксперт подчеркнул, что глава финансового ведомства не сообщил о скором падении украинской гривны из-за отказа фонда выделить очередной транш и о сохранении роста цены на газ.

Глава украинского финансового ведомства Александр Данилюк после поездки в США заявил, что был достигнут прогресс в переговорах с МВФ о сохранении цены на газ и до конца 2017 Украина получит транш в размере 1,8 млрд долларов. Однако в замглавы международной кредитной организации Дэвид Липтон, что уступок по газу Киеву не будет, а тема получения очередного транша не поднималась. На это несоответствие указал экс-кандидат в мэры Одессы, политик, обозреватель Валерий Песецкий в блоге на украинском сайте «Корреспондент».

«Что же вынудило украинского министра солгать? Объяснение простое – отсрочить возможную панику на финансовом рынке Украины с ожиданием резкого падения курса гривны. Есть ли для этого основания? Безусловно», — отмечает эксперт.

Песецкий акцентирует внимание на том, что Украина должна была погасить долговые обязательства перед МВФ и держателями украинских евробондов на сумму порядка 2,7 млрд. долларов. Госстат констатировал отрицательное сальдо торгового баланса, что к концу года может приблизиться к отметке в 7 млрд долларов. Политолог отмечает, что по прогнозам образовывается «дыра» в 10 миллиардов долларов, которую нечем закрыть, а это «крах для нацвалюты».

«Остается один проверенный способ – девальвация нацвалюты и максимальная временная отсрочка по валютному спросу на межбанке», — отмечает Песецкий.

Эксперт напомнил, что ранее появилась информация о выпуске НБУ купюры в 1000 гривень. А печать валюты означает ее девальвацию, как было в 2008. Сохранение «иллюзорной курсовой стабильности» на межбанке приведет к дефициту украинского бюджета, пишет «Политэксперт».