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Гривне прогнозируют крах: главу Минфина Украины обвинили во лжи после поездки в США
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    Гривне прогнозируют крах: главу Минфина Украины обвинили во лжи после поездки в США

    12:24  29 Октября 2017
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    Гривне прогнозируют крах: главу Минфина Украины обвинили во лжи после поездки в США

    Киев, 29 октября. Политолог Валерий Песецкий обвинил главу Минфина Украины Александра Данилюка во лжи после переговоров министра с представителями МВФ в США. Эксперт подчеркнул, что глава финансового ведомства не сообщил о скором падении украинской гривны из-за отказа фонда выделить очередной транш и о сохранении роста цены на газ. 

    Глава украинского финансового ведомства Александр Данилюк после поездки в США заявил, что был достигнут прогресс в переговорах с МВФ о сохранении цены на газ и до конца 2017 Украина получит транш в размере 1,8 млрд долларов. Однако в замглавы международной кредитной организации Дэвид Липтон, что уступок по газу Киеву не будет, а тема получения очередного транша не поднималась. На это несоответствие указал экс-кандидат в мэры Одессы, политик, обозреватель Валерий Песецкий в блоге на украинском сайте «Корреспондент». 

    Гривне прогнозируют крах: главу Минфина Украины обвинили во лжи после поездки в США

    «Что же вынудило украинского министра солгать? Объяснение простое – отсрочить возможную панику на финансовом рынке Украины с ожиданием резкого падения курса гривны. Есть ли для этого основания? Безусловно», — отмечает эксперт. 

    Песецкий акцентирует внимание на том, что Украина должна была погасить долговые обязательства перед МВФ и держателями украинских евробондов на сумму порядка 2,7 млрд. долларов. Госстат констатировал отрицательное сальдо торгового баланса, что к концу года может приблизиться к отметке в 7 млрд долларов. Политолог отмечает, что по прогнозам образовывается «дыра» в 10 миллиардов долларов, которую нечем закрыть, а это «крах для нацвалюты». 

    «Остается один проверенный способ – девальвация нацвалюты и максимальная временная отсрочка по валютному спросу на межбанке», — отмечает Песецкий.

    Эксперт напомнил, что ранее появилась информация о выпуске НБУ купюры в 1000 гривень. А печать валюты означает ее девальвацию, как было в 2008. Сохранение «иллюзорной курсовой стабильности» на межбанке приведет к дефициту украинского бюджета, пишет «Политэксперт»

    Гривне прогнозируют крах: главу Минфина Украины обвинили во лжи после поездки в США

    Автор: Ирина Селезнева
    #украина #данилюк #гривна #минфин украины
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