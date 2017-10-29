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«Убийца» F-35 и F-22: США встревожил российский истребитель шестого поколения
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    «Убийца» F-35 и F-22: США встревожил российский истребитель шестого поколения

    11:55  29 Октября 2017
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    США испугались российского истребителя-«убийцы» шестого поколения

    Вашингтон, 29 октября. Американские СМИ сообщили о начале работ по созданию новейшего истребителя шестого поколения, который станет «убийцей» самолетов F-35 и F-22 ВВС США.

    Американские военные эксперты считают, что машина шестого поколения, которая со временем должна заменить Су-57 (ПАК ФА, Т-50), станет грозным соперником истребителям F-35 и F-22, что вызывает тревогу. Издание The National Interest сообщает, что одним из серьезных преимуществ российского самолета будет радиофотонный радар, прототип данного устройства уже создан.

    Новейший аппарат обладает повышенной мощностью и очень высокой точностью, что позволяет обнаружить противника на большей дистанции. Отмечается, что после обнаружения цели вероятного противника радар выдает обработанное изображение практически фотографического качества. Это позволяет быстро и точно идентифицировать цель. Также радар устойчив к воздействию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

    Американское издание рассказывает, что российская разработка будет оснащена мультиспектральной системой, которая сможет работать в оптическом, ультрафиолетовом, инфракрасном и лазерном диапазонах. Истребитель снабдят энергетическим оружием, самолет будет работать в сопровождении от 20 до 30 беспилотных летательных аппаратов.

    США испугались российского истребителя-«убийцы» шестого поколения

    Автор: Алексей Громов
    #вкс рф #т-50 #пак фа #су-57
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